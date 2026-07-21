ホンダの軽自動車「N-BOX」がマイナーモデルチェンジを受け、2026年7月17日に発売されました。

2023年に登場した3代目モデルの優れた運転のしやすさや広さはそのままに、今回はそれぞれのタイプが持つ個性をより明確に引き出す改良が行われました。

【画像】超カッコいい！ これが無限仕様の新型「N-BOX」です！

今回のマイナーチェンジで特に大きく変わったのが、人気モデルである「N-BOXカスタム」のデザインです。

これまでは品格を重んじた控えめな佇まいでしたが、ユーザーからの「もっと迫力や力強さがほしい」という声に応え、存在感を高めた頼もしい外観へと生まれ変わりました。

フロントマスクにはクロームメッキを大胆にあしらったグリルを採用し、力強く一文字に伸びるLEDやスクエア型のフォグライトを組み合わせています。さらに、このフロントのライトやカスタム専用のリアコンビランプは常時点灯化され、昼夜を問わず一目で新しいカスタムだとわかる佇まいになりました。

リアバンパーもボディと同色化し、メッキ加飾と合わせて車体をより大きくどっしりと見せています。また、新色として深く艶やかな「シーベッドブルー・パール」が追加されたのも特徴です。

一方で、シンプルで親しみやすい標準モデルのN-BOXは、メッキ加飾をプラスしてよりクリーンで端正な印象に仕上げられました。また、アクティブな「N-BOX JOY（ジョイ）」には丸型のフォグライトが採用されたほか、シックに引き締まった特別仕様車「BLACK STYLE」が新たに設定されています。

全グレード共通の改良としては、充電用のUSB端子（Type-C）2個やシートバックアッパーポケットを標準装備し、使い勝手を向上。

さらに、従来は後付けだった9インチナビやETC2.0、ドライブレコーダー用の配線を工場装着のメーカーオプションに切り替えています。製造段階で組み込むことで後付けの手間やコストを抑え、実質的な総支払い額が従来よりもお得になるよう設計されました。

これにより、残価設定型クレジットを利用する際もナビ代などが残価に組み込まれ、月々の支払いを抑えられるようになっています。

価格（消費税込、以下同）は、N-BOX（標準モデル）が176万8800円から201万3000円、N-BOXカスタムが199万4300円から274万3400円、N-BOXジョイが198万1100円から273万7900円です。

大きくデザインを変更したN-BOXカスタムに対して、無限ブランドより新たなカスタムパーツが設定されました。

N-BOXカスタム用無限パーツは「My Special BOX」をコンセプトに、特別な1台を演出する個性的なパーツを開発。ホンダのレース活動を支える無限ブランドならではの、引き締まったスポーティさと圧倒的な存在感を両立したカスタマイズを実現します。

エアロダイナミクスでは、シャープな張り出し形状が個性的なフロントアンダースポイラーを始め、ロー＆ワイドなシルエットを演出するサイドスポイラー、リアアンダースポイラーをラインナップします。

また、グリル部分をブラックアウトすることでフロントマスクを引き締めるフロントグリルガーニッシュや、ロアグリルにアクセントを加えるフロントロアグリルデカールなど、N-BOXカスタムを個性的でスタイリッシュに仕立てる用品が設定されました。

パフォーマンスパーツでは、より優れた運動性能を発揮する専用セッティングのパフォーマンスダンパーや7本のツインスポークが力強さを表現する15インチアルミホイール「MDY」を設定することで、走りにもこだわった無限らしいラインアップとしています。

その他にも、外気侵入を防止し、換気効果を高めるベンチレーテッドバイザーから、スポーツマットやスポーツラゲッジマット、スカッフプレートやドアインナープロテクターといったユーティリティアイテムまで幅広いパーツがそろっています。

主なパーツの価格は、フロントアンダースポイラー、サイドスポイラーリアアンダースポイラーが各5万5000円。フロントグリルガーニッシュが4万4000円です。