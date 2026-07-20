「改めて世界最高峰のMFだと証明」優勝に導いたMVPロドリを母国スペイン紙が絶賛！ 異次元のスタッツも紹介【Ｗ杯決勝】
スペイン代表は現地７月19日、北中米ワールドカップの決勝でアルゼンチン代表と対戦。延長戦の末に１−０で勝利し、４大会ぶり二度目の優勝を果たした。
試合後、スペイン紙『MARCA』は「ロドリがＷ杯でMVP…そして『異次元』の記録」と見出しを打った記事を掲載。大会を通してスペインの中盤を支え、アディダス・ゴールデンボール賞（大会最優秀選手）を受賞した30歳の主将を称賛した。
「安定感、統率力、正確性を兼ね備えた圧巻のパフォーマンスだった。ロドリは落ち着きをもたらし、アルゼンチンを決勝で破ったチームの司令塔として君臨した。長期離脱を経て迎えた今大会では、開幕前に不安視する声もあった。しかし、最高の舞台で本来の輝きを取り戻した。そして、文句なしのMVPに選出され、スペインを世界王者へ導いた」
さらに同紙は、ロドリが記録した脅威のスタッツを紹介した。
「全８試合に先発出場したロドリは、650本以上のパスを成功（１大会における歴代最多記録）させ、成功率は約93％を記録。自身が2022年カタール大会で残した数字と2010年南アフリカ大会のシャビの記録を更新した。また、今大会ではファイナルサードにおけるパス成功数でもトップに立ち、170本を記録した」
攻守に渡って抜群の存在感を示し、優勝に大きく貢献したロドリ。『MARCA』は「改めて世界最高峰のMFであることを証明した」とし、惜しみない賛辞を送っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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試合後、スペイン紙『MARCA』は「ロドリがＷ杯でMVP…そして『異次元』の記録」と見出しを打った記事を掲載。大会を通してスペインの中盤を支え、アディダス・ゴールデンボール賞（大会最優秀選手）を受賞した30歳の主将を称賛した。
「安定感、統率力、正確性を兼ね備えた圧巻のパフォーマンスだった。ロドリは落ち着きをもたらし、アルゼンチンを決勝で破ったチームの司令塔として君臨した。長期離脱を経て迎えた今大会では、開幕前に不安視する声もあった。しかし、最高の舞台で本来の輝きを取り戻した。そして、文句なしのMVPに選出され、スペインを世界王者へ導いた」
「全８試合に先発出場したロドリは、650本以上のパスを成功（１大会における歴代最多記録）させ、成功率は約93％を記録。自身が2022年カタール大会で残した数字と2010年南アフリカ大会のシャビの記録を更新した。また、今大会ではファイナルサードにおけるパス成功数でもトップに立ち、170本を記録した」
攻守に渡って抜群の存在感を示し、優勝に大きく貢献したロドリ。『MARCA』は「改めて世界最高峰のMFであることを証明した」とし、惜しみない賛辞を送っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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