〈180万円の人力車を壊し「あなたを教えるのはもうお手上げ」と言われたが…100社に落ちたアナウンサー志望→女性人力車夫になった関森ありさ（29）の挑戦〉から続く

「私は、誰からも必要とされていないのかもしれない――」

【画像】約100社のアナウンサー試験に落ち続けてしまった関森ありささん（29）の就職活動用写真

大学時代、アナウンサーを目指して約100社もの採用試験に挑みながら、一社も内定を得られないまま卒業を迎えた関森ありささん。手応えを感じていた地方局の最終面接でも、帰りの新幹線の中でお祈りメールが届き、人目もはばからず大泣きしてしまったこともあった。

あれから約9年。現在は人力車車夫とラジオDJという異色のダブルワークを続け、昨年には『踊る！さんま御殿!!』にも出演。浅草の人力車業界では女性初の店長として後輩の育成にも携わっている。

数々の挫折を乗り越え、自分だけの居場所を見つけた関森さんのこれまでの歩みを聞いた。（全4回の3回目／最初から読む）



関森ありささん ©佐藤亘／文藝春秋

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女性初の店長として

ーー最初はアナウンサーになるために「エントリーシートにも書ける」と始めた人力車車夫の仕事を9年続けていらっしゃいます。昨年は店長にも就任されました。立場が変わって難しさを感じることもあったのでしょうか。

関森ありささん（以下、関森） 人力車業界は男性が多い世界ですし、浅草では初めての女性店長だったので、最初は手探りでした。特に難しかったのは人材育成です。ガイドやコースなど覚えることも多く、研修期間も長いので、一人ひとりと真剣に向き合う必要があります。

ーー初めて後輩を育てる立場になって、ご自身も悩まれたことがあったのですね。

関森 初めて新人の育成を任された時、約2か月間マンツーマンで研修をしてきた後輩がいたんです。

「もうすぐデビューできるね」と話していた矢先、その子から突然「辞めます」と言われてしまったことがあり……。自分の教え方の何がいけなかったんだろう、と本当に悩みました。

ーー店長として育成を任されたからこそ、なおさらつらい出来事でしたね。そこから、どのように気持ちを切り替えていったのでしょうか。

1人で抱え込まずにチームで人を育てる

関森 社長から、「一人で抱え込まなくていい。チームなんだから」と声をかけていただいたんです。

それまでは、自分一人で育てなければいけないと思い込んでいました。でも、その言葉をきっかけに周りへ相談するようになり、「辞めたい」と話していた本人とも、みんなで向き合うようになりました。

結果的に研修期間は半年ほどかかりましたが、無事にデビューしてくれたんです。その経験を通して、一人で育てるのではなく、チームで育てることの大切さを学びました。

ーー女性初の店長として、新たに向き合わなければならない課題もあったのでしょうか。

関森 浅草には18社ほどの人力車会社があり、会議では男性ばかりの中で意見を伝えなければならない場面もあります。

また、部下が失敗をした時には責任者として謝罪することもありますし、女性だからなのか、同じことを伝えても柔らかく受け止められてしまい、こちらの意図がうまく伝わらないと感じることもありました。

学歴や経歴よりも「その人自身」を見る

ーー店長として多くの後輩を育てる中で、ご自身の考え方も変わっていったのでしょうか。

関森 以前は何でも自分一人で何とかしようとしていました。でも、それではうまくいかないことも多かったんです。例えば注意をする時も、頭ごなしに叱るのではなく、「なぜそれがいけないのか」まできちんと伝えることを心掛けるようになりました。

人力車業界は入れ替わりも激しく、お客様へのお声がけで心が折れてしまう子も少なくありません。だからこそ、一人ひとりと向き合いながら、安心して成長できる環境を作っていきたいですね。

ーー採用や新人研修にも携わる中で、「大切にしたい」と思っていることはありますか。

関森 学歴やこれまでの経歴ではなく、その人自身を見るようにしています。謙虚に努力を続けられるか、目の前のことに真剣に向き合えるか。そうした姿勢を何より大切にしています。

順風満帆に見える人よりも、一度悔しい思いを乗り越えてきた人のほうが、人の気持ちに寄り添えますし、長く成長していけることも多いと感じています。

車夫の仕事で最も大変だったこと、良かったこと

ーー車夫というお仕事は体力勝負でもあります。これまでで一番大変だったご案内を教えてください。

関森 一番体力的に大変だったのは、「最強ラガーマン」として知られるノッコン寺田さんをご案内した時です。体重が150キロ近くある方で、もう一人のお客様と人力車の重さを合わせると、200キロを超えていたんです。

しかも、その日は雨でした。自分の体重の4倍以上もの重さを乗せて走ったので、本当に必死でした。

ーーそれは想像以上の重さですね。しかも雨の日となると、本当に大変だったことが伝わってきます。そんな経験を重ねる中で「人力車の仕事を続けてきて良かった」と感じた出来事はありますか。

関森 雷門の前で、女性のお客様から声をかけていただき、人力車に乗っていただいたことがありました。浅草のパワースポットを一緒に巡りながら、いろいろなお話をさせていただいたんです。

ひと通り観光を終えた頃、その方が「実は私、闘病中なんです。次に浅草へ来られるか分からないので、今日は人力車に乗りに来ました」と打ち明けてくださいました。ご案内の最後には、「また乗りに来られるように、治療頑張ります」と笑顔で言ってくださったんです。こうした出会いがあるからこそ、これからも人力車を続けていこうと思えました。

ーー人力車は9年目、ラジオも8年目を迎えられました。二つの仕事を長く続けたいと思える原動力は、どこにあるのでしょうか。

関森 やはり、就職活動で挫折を経験したことが大きいと思います。100社面接に落ち続ける中で、当時は自分の居場所がどこにもないような感覚がありました。でも、当時はマイナスだと思っていた出来事も、振り返ってみると今につながっているんです。挑戦して失敗したことも、決して無駄ではなかったんだなと思います。

今は、浅草でも、ラジオ局でも必要としていただいている。そのありがたさを日々感じています。家族の支えもありますし、人力車は毎日違う出会いがあるんです。

ーー今では浅草を代表する車夫のお一人ですが、これまでにはコロナ禍という大きな試練も経験されました。当時の浅草は、どのような状況だったのでしょうか。

関森 コロナ禍では閉店してしまったお店もたくさんありました。観光客の姿はほとんどなくなり、いつもは人力車や笑い声で賑わっていた雷門や仲見世通りも、人影がまばらで街全体が静まり返っていました。

あれほど活気のあった浅草が、まるで別の街になってしまったようで、「こんな浅草を見る日が来るなんて」と、胸が締め付けられる思いでした。ただ、その時は人力車会社だけではなく、街全体で支え合いながら乗り越えていた印象があります。

私自身もラジオを通じて浅草の魅力を発信し続けていました。今は再び多くの観光客の方が訪れるようになりましたが、だからこそ、この街の魅力を一人でも多くの方へ伝えていきたいという思いは、以前より強くなっています。

〈「日テレはエントリーシートすら通らなかったのに…」約100社に落ち続けた元アナウンサー志望の女性（29）が“まさかの『さんま御殿』出演”を果たした意外すぎる経緯〉へ続く

（佐藤 ちひろ）