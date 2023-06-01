「もっと力をつけないと…」35歳日本代表戦士が痛感した“世界との差”。森保監督は“復活劇”を称賛「彼がいてくれたからこそレベルアップした」【W杯】
現地７月19日、北中米ワールドカップの決勝でスペイン代表とアルゼンチン代表が対戦。この試合を中継したNHKに生出演した日本代表DF谷口彰悟が北中米ワールドカップを振り返った。
日本代表はグループステージを突破したものの、決勝トーナメント１回戦でブラジル代表に１−２で敗戦。悲願のノックアウトステージ初戦突破とはならなかった。
大会を終えた35歳のCBは、W杯について「やっぱり自分が目ざしてきた大会ですし、そこでプレーできる喜びをすごく感じられた大会でした」と率直な思いを口にした。
そのうえで、世界の舞台で戦って感じた課題については、「選手一人ひとりの引き出しというか、それをもっともっと増やしていかないといけないなと。いろんなものに対応していく。それを打開していくという能力は間違いなく、もっともっと力をつけないといけないと思います。技術もフィジカルもすべて」とコメント。世界の強豪と渡り合うためには、あらゆる面でさらなる成長が必要だと強調した。
また、現地からゲスト出演した森保一監督が谷口へ向けて感謝のメッセージを送った。
「本当に彰悟にはワールドカップに向けてまず自分がチャレンジするというところも最大限やってもらえたと思いますし、日本が世界で勝つために、世界一になるために、何ができるかということを表現してくれたと思っています」
さらに、「親善試合でもアキレス腱断裂という怪我を負って、そこからブラジル戦に出て勝って、ここから世界で勝って行くぞという雰囲気を作ってくれた。彼がいてくれたからこそ日本がレベルアップして、チャレンジしてくれたかなと思っています」と、困難を乗り越えてチームを支えたベテランの存在価値を高く評価した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
日本代表はグループステージを突破したものの、決勝トーナメント１回戦でブラジル代表に１−２で敗戦。悲願のノックアウトステージ初戦突破とはならなかった。
大会を終えた35歳のCBは、W杯について「やっぱり自分が目ざしてきた大会ですし、そこでプレーできる喜びをすごく感じられた大会でした」と率直な思いを口にした。
また、現地からゲスト出演した森保一監督が谷口へ向けて感謝のメッセージを送った。
「本当に彰悟にはワールドカップに向けてまず自分がチャレンジするというところも最大限やってもらえたと思いますし、日本が世界で勝つために、世界一になるために、何ができるかということを表現してくれたと思っています」
さらに、「親善試合でもアキレス腱断裂という怪我を負って、そこからブラジル戦に出て勝って、ここから世界で勝って行くぞという雰囲気を作ってくれた。彼がいてくれたからこそ日本がレベルアップして、チャレンジしてくれたかなと思っています」と、困難を乗り越えてチームを支えたベテランの存在価値を高く評価した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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