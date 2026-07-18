容疑者の完全否認と今後の捜査で求められる立証

保管された変色チューブが消失した不可解な出来事

柏市の病院で起きた点滴への汚物混入事件の概要

「なぜ刑が違うのか」元刑事が指摘する埼玉散弾銃事件と旭川事件の量刑に潜む「強い矛盾感」

【鹿児島速報】天降川で5歳男児とみられる遺体を発見、27日間の捜索を元刑事が解説

【ストレス解消に55回殴打】「単なる追従者ではない」江別市暴行死事件・17歳少年の主体的な犯行と責任

チャンネル情報

元警視庁刑事・国際捜査官。1993～2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。