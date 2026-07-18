中村敬斗が委嘱式およびトークショーに出席

千葉県警察が北中米ワールドカップ（W杯）日本代表のFW中村敬斗（スタッド・ランス）に闇バイト加担防止広報官を委嘱すると発表した。

来場予告にファンからは「これは大変な事になる予感」と反響を呼んでいる。

これに伴い、7月21日の11時からセブンパークアリオ柏屋外スマイルパークで委嘱式およびトークショーが開催される。観覧は無料で、先着2000名に整理券が配布される。また、整理券を持った2000名を対象に抽選会が実施され、当選者は中村からサインをもらうことができる。

中村は千葉県我孫子出身で小学生時代は柏でプレーしていた。W杯でオランダ代表相手にゴールを奪ったアタッカーの凱旋。子どもたちが夏休みに入るタイミングでもあるだけに当日は大盛況が予想される。

SNSでは「俺たちの敬斗がアリオ柏に来る」「人が殺到しそう」「整理券争奪戦になりそう」「写真が戦隊モノ主演俳優すぎる」「ポスターイケメンが強すぎませんかね」「仕事休むしかない」「有給使うか」「次の仮面ライダーの俳優さんですか？」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）