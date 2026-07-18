京都で1泊2千円台！無料朝粥つきで「かなり良かった」と絶賛の古民家ホステル

「完全に賃貸マンションの間取り」大阪なんばのホテルレジデンスこそ長期滞在の正解

「中はかなり清潔感があって綺麗」京都で1泊3,988円の激安個室ホテルに大満足