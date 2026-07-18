京都駅から徒歩5分で3,600円は神！和室＆着物レンタルも楽しめる激安ホテルが快適すぎた
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【激安ホテル】京都で1泊3,600円で宿泊できた、15室しかない和室の部屋が新鮮すぎました」と題した動画を公開した。動画では、京都駅から徒歩5分の好立地にある「ホテル晴輝京都ステーション」での宿泊体験をレポート。1泊3,600円という激安価格ながら、全室和室の個性的な客室や充実した周辺環境が紹介されている。
動画の冒頭では、ホテルの1階に着物レンタルショップが併設されており、宿泊者特別価格で着付けやヘアセットを利用できると紹介。さらに、総部屋数15室という小規模なホテルで、すべての客室が和室仕様になっている点に注目。「なかなか京都で1棟丸々貸し切れるホテルは珍しいと思います！」と、グループ旅行でのユニークな活用法にも触れている。
今回宿泊したのは、10平米の1名用和室。コンパクトな室内には、和室に馴染む低い丸机や、ユニットバスが完備されており、「和室にユニットバスが付いているのってなかなか今風で斬新ですよね」と独自の視点で評価した。さらに、小型冷蔵庫の上にテレビが配置されたスタイルには、「西成のドヤホテルを思い出します」とユーモアを交えて表現している。布団は事前にシーツが掛けられており、自分で簡単にセッティングできる手軽さも好印象だったようだ。
夕食は、ホテルから徒歩3分の商業施設「京都アバンティ」内にある「おらが蕎麦」へ。「ねぎとろ丼定食」を注文し、想像以上の蕎麦のボリュームに驚きつつも、「安くてボリュームのある定食を頂けたのでかなり満足でしたね」と食事の充実ぶりも伝えている。
翌朝は「普通の布団でしたが旅館みたいな感じで寝心地も全然悪くなかった」と快適な目覚めを報告。京都駅周辺というアクセスの良さに加え、格安で旅館のような気分を味わえる同ホテルは、一人旅からグループ旅行まで、費用を抑えつつ個性的な滞在を楽しみたい旅行者にとって、魅力的な選択肢となりそうだ。
動画の冒頭では、ホテルの1階に着物レンタルショップが併設されており、宿泊者特別価格で着付けやヘアセットを利用できると紹介。さらに、総部屋数15室という小規模なホテルで、すべての客室が和室仕様になっている点に注目。「なかなか京都で1棟丸々貸し切れるホテルは珍しいと思います！」と、グループ旅行でのユニークな活用法にも触れている。
今回宿泊したのは、10平米の1名用和室。コンパクトな室内には、和室に馴染む低い丸机や、ユニットバスが完備されており、「和室にユニットバスが付いているのってなかなか今風で斬新ですよね」と独自の視点で評価した。さらに、小型冷蔵庫の上にテレビが配置されたスタイルには、「西成のドヤホテルを思い出します」とユーモアを交えて表現している。布団は事前にシーツが掛けられており、自分で簡単にセッティングできる手軽さも好印象だったようだ。
夕食は、ホテルから徒歩3分の商業施設「京都アバンティ」内にある「おらが蕎麦」へ。「ねぎとろ丼定食」を注文し、想像以上の蕎麦のボリュームに驚きつつも、「安くてボリュームのある定食を頂けたのでかなり満足でしたね」と食事の充実ぶりも伝えている。
翌朝は「普通の布団でしたが旅館みたいな感じで寝心地も全然悪くなかった」と快適な目覚めを報告。京都駅周辺というアクセスの良さに加え、格安で旅館のような気分を味わえる同ホテルは、一人旅からグループ旅行まで、費用を抑えつつ個性的な滞在を楽しみたい旅行者にとって、魅力的な選択肢となりそうだ。
YouTubeの動画内容
関連記事
京都で1泊2千円台！無料朝粥つきで「かなり良かった」と絶賛の古民家ホステル
「完全に賃貸マンションの間取り」大阪なんばのホテルレジデンスこそ長期滞在の正解
「中はかなり清潔感があって綺麗」京都で1泊3,988円の激安個室ホテルに大満足
チャンネル情報
hotelgurashich@gmail.com
youtube.com/@ホテル暮らしch YouTube