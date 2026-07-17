「週刊少年ジャンプ」編集部は17日、公式Xを更新。7月13日発売の33号の品薄問題を謝罪し、当面は「ジャンプ」系列の漫画誌で「ONE PIECEカード」綴じ込み付録を当面見合わせると発表した。

同編集部は「いつも『週刊少年ジャンプ』をご愛読いただきありがとうございます。このたび、7月13日発売の『週刊少年ジャンプ』33号につきまして、多くの読者の皆様が本誌を購入できないという事態が生じました。多数の方にお買い求めいただけなかったこと、また書店・コンビニエンスストア店頭での混乱を招いてしまったこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

その上で『週刊少年ジャンプ』『Vジャンプ』『最強ジャンプ』のジャンプ系列雑誌において、ONE PIECEカードの綴じ込み付録は当面見合わせると発表。8月21日発売の『Vジャンプ』10月号付録には「ONE PIECE CARD GAMEカード『シャーロット・プリン』」の付録が予定されていたが、これも中止するとした。「麦わらの一味3人の最強セットカードの応募者全員大サービス」は予定通り実施するという。

そして「公平な購入機会を阻害するような、転売を目的とした過度な買占めはお控えいただくよう改めてお願い申し上げます」と呼びかけた。

ジャンプ33号を巡っては、付録のONE PIECEカードの目当てに書店やコンビニなどで完売が相次いだ。雑誌や付録のカードやフリマアプリで定価以上の高値で取引されるなど、転売が相次ぎ物議を醸していた。