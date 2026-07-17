実家の押し入れから「未使用のテレホンカード」が出てきました！ 友人に「1万円以上の価値がつくものもある」と言われたのですが、本当に額面以上で売れるのでしょうか？ プレミアがつく特徴も解説

額面500円が1万円に？ 実際の買取事例から見るテレホンカードの換金相場

一般的に、特別な絵柄ではない通常のテレホンカード（観光地の写真や企業の記念品など）を金券ショップなどで換金する場合、買取率は額面の45％から60％前後が目安となります。

例えば、50度数（額面500円）のカードであれば225円から300円前後、105度数（額面1000円）のカードであれば450円から600円前後が市場全体の平均的な相場です。

一方で、買取専門店の実績を見ると、特定のデザインには額面以上の高値がついているケースがあります。例えば、長野オリンピックの50度数テレホンカードには約1万円という非常に高い参考価格が提示されているものもあります。



雑誌の懸賞や限定品が狙い目！ 額面以上のプレミアがつくカードの共通点

なぜ、もともと500円や1000円で売られていたテレホンカードに、1万円を超えるような価値がつくのでしょうか。その理由は、中古市場におけるコレクション需要にあるとされています。

現在、テレホンカードは電話をかけるための道具としてだけではなく、収集家たちが集めるコレクターズアイテムとして取引されていることが多いです。

そのため、発行枚数が極めて少ないものや、手に入りにくい限定品にプレミア価値がつく傾向があるのです。プレミアがつきやすい具体的な特徴としては、次のようなものが挙げられます。



・雑誌などの懸賞に当選した人だけがもらえる非売品

・期間限定や、特定のイベント、開園、放送記念などで発売されたもの

・昭和や平成に活躍した人気アイドル、タレントの絵柄

・全国的に有名なアニメキャラクターや、競馬の人気競走馬の絵柄 など



当時のイベント会場でしか入手できなかったものや、ファンであってもなかなか手に入らなかった希少なカードは、時間が経つにつれて市場に出回る数が減るため、販売価格を大きく超える金額で取引されるようになるのです。



1円でも高く売りたい！ 査定額をさらにアップさせるためのコツ

もし手元にプレミアがつきそうなテレホンカードや、大量の未使用カードがある場合、少しでも高く買い取ってもらうためにはいくつかの重要なポイントがあります。プレミアがつくような貴重なカードであっても、扱い方次第では査定額が下がってしまうことがあるため注意が必要です。

まずは、カードの保存状態を良好に保つことが大切です。コレクター需要が高い絵柄の場合、折れ曲がっていたり、表面に傷や汚れ、デザインの擦れがあったりすると、コレクションとしての価値が大きく下がってしまいます。

購入時の台紙やケースがそのまま残っている場合は、コレクション性がさらに高まり査定額が上がる可能性もあるため、一緒に査定に出すとよいでしょう。

また、売却先を使い分けることも重要です。一般的な絵柄のテレホンカードであれば、金券ショップへ持ち込んで査定を受けることも選択肢のひとつです。

一方、マニア層に人気のプレミアカードであれば、コレクターが多く利用するオークションサイトや、専門知識を持つ査定士がいる買取専門店に相談することで、適正な価格で売却できる可能性があります。



まとめ

実家から見つかった未使用のテレホンカードは、公衆電話が減った現代でも決して価値がなくなったわけではありません。

一般的なデザインのカードであれば額面の半分程度の換金になると考えられますが、もしその中に昔の雑誌などの懸賞品や、限定記念モデルといった希少な絵柄が紛れていれば、1枚で1万円を超えるような臨時収入につながる可能性があります。

価値が分からないまま自己判断で処分すると、思わぬ価値のあるテレホンカードを手放してしまうかもしれません。まずは実績のある買取専門店や金券ショップの無料査定を利用し、価値を確認してみるとよいでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー