スノーボード男子で、2月のミラノ・コルティナ五輪ビッグエアで銀メダルを獲得した木俣椋真（23＝ヤマゼン）が16日、自身のインスタグラムを更新し、ボートレーサーへの転身を報告した。

「新たな挑戦についてのご報告」と記し、直筆署名入りの文書を投稿した。

「この度、私 木俣椋真はスノーボード競技を離れ、新たな競技『ボートレース』へ挑戦することを決意いたしました」と新たな挑戦を正式に発表した。

「これまで競技を続けてこられたのは、家族、コーチ、チームスタッフ、スポンサーの皆様、そしていつも応援してくださったファンの皆様のおかげです。まずは、心より感謝申し上げます」と周囲やファンに感謝した。

「私にとって、スノーボード競技 スロープスタイル/ビッグエア種目でオリンピックメダルを獲得することが競技人生における大きな目標でした。その目標を達成できたことで、自分自身と向き合い、これからの競技人生について深く考える時間を持ちました。その中で、『今だからこそ、新しい環境に身を置き、自分の可能性に挑戦したい』という気持ちが強くなり、今回の決断に至りました」と決断の経緯を説明。「この決断は決してスノーボードへの思いが薄れたからではなく、スノーボーダーが競技引退後に進む新たな道を自ら切り拓きたいと考えたからです。スノーボードは私を大きく成長させ、多くの出会いや経験、そしてかけがえのない時間を与えてくれた大切な競技です。その感謝の気持ちは、これからも変わることはありません」と記した。

「新たな競技では、また一からのスタートになりますがスノーボーダーとボートレーサーの親和性を先頭に立って作り上げていきたいと考えております。簡単な道のりではないことは十分に理解していますが、これまで培ってきた経験や挑戦する姿勢を生かし、新しい舞台でも自分らしく努力を積み重ねていきたいと思います」とつづった。

「これまでスノーボード競技を応援してくださった皆様には、改めて心から御礼申し上げます。そして、新たな挑戦にも温かいご声援をいただけましたら幸いです。引き続きよろしくお願いいたします」とした。

木俣を巡ってはこの日、スポニチ本紙が異例の転身を報道。すでに全日本スキー連盟（SAJ）には強化指定の辞退を伝え、スノーボードからは引退する。五輪メダリストがボートレーサーに転身するのは異例で、早ければ28年4月のデビューを目指すとしていた。

横5回転半技を2本そろえ、木村葵来との日本勢ワンツーで銀メダルを獲得した五輪から5カ月。4年後にフランス・アルプス地域で開催される次回五輪でさらなる活躍が期待される木俣だったが、大きな決断を下した。近日中に発表されるSAJの強化指定を辞退。戦いの場を雪上から水上に移し、平均年収2000万円、40代中盤を超えてもトップで活躍できるセカンドキャリアへとかじを切った。