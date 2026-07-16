＜大相撲七月場所＞◇四日目◇15日◇愛知・名古屋IGアリーナ

【映像】横綱にまさか！物議を醸した瞬間（実際の様子）

結びの一番にふさわしい緊張感の中、館内が一時騒然、その後に静まり返る事態が発生した。

土俵際でもつれ込んだ緊迫の攻防は、横綱が大きく宙を舞うように土俵の外へ飛び出すという、まさかの結末に。軍配に物言いがつくと、その決定を巡り館内だけでなくネット上でも様々な声があがる物議を醸す瞬間となった。

前頭二枚目・豪ノ山（武隈）が、横綱・大の里（二所ノ関）を押し出しで下し、見事な金星を挙げた一番でのこと。期待を背負う横綱の大の里は、序盤の四日目にして早くも3敗目を喫するという大波乱の展開となった。

立ち合い、豪ノ山が頭から低く鋭く当たると、大の里もそれを受け止め、激しい突き押しの攻防が繰り広げられた。豪ノ山がさらに低く押し込む展開から土俵際でもつれ合うと、大の里は引きながら残そうとしたのか体が大きく浮き上がり、豪ノ山の上を飛び越えるようにして土俵の外へと転がり落ちた。

軍配は大の里に上がったものの物言いで差し違いに

行司軍配は大の里に上がったものの、すぐさま物言い。大の里の師匠である二所ノ関親方も加わった審判団による長い協議の結果、「大の里の体が先に飛んでいるのではないかと物言いがつき、協議した結果、大の里の体が先に飛んでおり、行司軍配差し違いで豪ノ山の勝ちと致します」と説明があり、軍配差し違いで豪ノ山の白星が確定した。

大の里の衝撃的な大ジャンプに、視聴者からは「これ差し違えかよ」「マジで？」「以前はOKだったのに」「横綱だからな」と判定を惜しむ意見から、「アリにしちゃうと後々ね」「前歴は作らない！！！」「そりゃ差し違えやろ」「厳しい判断」と判定を支持する声まで、ファンの間でもさまざまな反応が飛び交っていた。なお、金星を獲得した豪ノ山は今場所初白星となる1勝目（3敗）を挙げた。（ABEMA／大相撲チャンネル）

