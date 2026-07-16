神社に「呼ばれている人」「拒まれている人」に起こること--雨、風、動物が伝える相性のサイン

参拝中に雨が降る、鳥居をくぐった瞬間に風が吹く、神社にゆかりのある動物を何度も目にする。そんな偶然は、神様からの「歓迎サイン」かもしれません。反対に、何度向かってもたどり着けない神社は、自分と相性が合わない可能性も。『神様がいる神社 いない神社』より一説を抜粋、編集して参拝の前後に現れる、神社とのご縁を見分ける方法を紹介する。

【画像】『神様がいる神社 いない神社』

神様は、特別な霊感がなくても感じられる

神様は、霊能者にしか感じられない存在ではありません。

大人でも子どもでも、特別な霊感を持っていない人でも、神様からのサインを受け取ることはできます。

ただし、多くの人は、すでに起きているサインを「ただの偶然」だと思って見過ごしています。

参拝中に雨が降れば、「せっかく来たのについていない」と思う。鳥居をくぐった瞬間に風が吹いても、「たまたま風が吹いただけ」と受け流してしまう。

けれど、神様がいる神社では、参拝の前、参拝中、そして参拝後に、理屈だけでは説明しにくい出来事が起こることがあります。

そうした出来事は、自分とご縁のある神社や、相性のよい神社、今後も通うとよい神社で起こりやすいものです。

神様を感じるために必要なのは、強い霊感ではありません。

神様がいる神社では、どのようなことが起こりやすいのか。それをあらかじめ知っておくことです。

参拝中に雨が降るのは「歓迎」のサイン

神様からの歓迎サインとして、比較的わかりやすいのが、天候の変化です。

家を出るときには晴れていたのに、神社に近づくと急に雨が降り始める。参拝を終えた途端に雨がやむ。

雨に降られると、悪い出来事のように思えるかもしれません。しかし、神社参拝では、雨が歓迎のサインになることがあります。

とくに起こりやすいのが、龍神や水神など、水と関わりの深い神様を祀る神社です。水にまつわる神様は、雨や湿り気を通して、その存在を感じさせることがあります。

雨には、浄化という意味もあります。

気持ちを切り替えたいとき、悪い流れを変えたいとき、心身にたまったものを洗い流したいときには、雨の日の参拝がよい方向に働くこともあります。

もちろん、雨が降れば必ず歓迎されている、ということではありません。

それでも、参拝の直前や祈っている最中だけ、印象的に天候が変わったのであれば、「ついていない」と決めつけず、ひとつのサインとして受け取ってみてください。

神様にゆかりのある動物を何度も目にする

動物や昆虫との出会いも、歓迎サインのひとつです。

ただし、どの動物でもよいわけではありません。大切なのは、その神社や祀られている神様と縁の深い生き物であることです。

たとえば、八咫烏と関係のある神社に参拝する前に、テレビで烏の特集を見る。外を歩いていると、烏のモチーフばかりが目に入る。神社に着いた瞬間、目の前から烏が印象的に飛び立つ。

そのように、同じ生き物に関する出来事が重なるときは、歓迎のサインと考えられます。

犬や狼と縁の深い神社、日本武尊を祀る神社では、犬の反応が手がかりになることもあります。

犬は日常的に見かけるため、単に出会った回数だけで判断することはできません。注目したいのは、犬の様子です。

通りすがりの犬が妙に好意的に目を合わせてきたり、自分に近づこうとしたりするなら、よいサインである場合があります。反対に、何匹もの犬から激しく吠えられるときは、自分の気持ちが荒れていたり、重たい気をまとっていたりする可能性もあります。

蛇と関係の深い神社や龍神系の神社では、蛇や、ヤモリ、イモリなどとの出会いが強いサインになることがあります。

これらの生き物は、犬や猫ほど頻繁には見かけません。参拝の前後に遭遇し、さらに雨まで降るようなら、より印象的な重なりといえるでしょう。

実際の生き物に会わなくても、その神様に関係する映像や写真、モチーフを何度も目にすることがあります。

大国主命を祀る神社へ行く前に、兎の映像や絵が繰り返し目に入る。龍神系の神社を参拝したあと、空に龍のような形をした雲が現れる。

歓迎サインは、多くの場合、「偶然」の姿をして現れます。

しかし、その偶然が何度も重なり、神社や神様の性格と一致しているなら、ただの偶然ではないかもしれません。

鳥居をくぐった瞬間に吹く風

鳥居をくぐった瞬間や、お社の前で祈り始めた瞬間に、ぴゅうっと風が吹くことがあります。

風も、歓迎サインの中では比較的わかりやすいものです。

意識したいのは、風が吹いたかどうかだけではありません。その強さや、風を受けたときに自分がどう感じたかも大切です。

やさしく穏やかな風には、「心配しすぎなくてよい」「時間をかければ解決していく」という意味があることがあります。女性神が祀られている神社では、包み込むような柔らかい風が吹くことが多い印象があります。

一方、体を押されるような強い風は、「もっと行動してよい」「努力を続けて前に進みなさい」という後押しのサインになることがあります。男神を祀る神社で起こりやすい傾向があります。

同じ風でも、神社や神様によって、受け取る印象は異なります。

参拝中に風が吹いたら、その強さだけでなく、励まされたように感じたのか、安心したのか、自分の心の変化にも目を向けてみてください。

甘い香りや、偶然の神事も歓迎サイン

参拝中、どこからともなく甘い香りが漂ってくることがあります。

花や香水のようなはっきりした香りではなく、薄い砂糖水を思わせるような、柔らかな甘さです。これも神様からの歓迎サインのひとつです。

反対に、生ゴミやカビ、腐敗したものを思わせる不快な臭いがする場合は、神社がよい状態ではない可能性があります。

実際に排水や動物などが原因であることもありますが、原因がわからず、強い不快感を覚えるのであれば、無理に長居しないほうがよいでしょう。

また、偶然、ご祈祷や祭事、結婚式などに遭遇することも歓迎サインです。

予定を調べて訪れたのではなく、たまたま足を運んだときに神事が始まる。ちょうど祝詞が聞こえてくる。花嫁行列に出会う。

神事が執り行われる場に自然と居合わせることは、その神社とご縁があるサインと考えられます。

さらに、ある神社の名前や写真を、何度も目にすることがあります。

テレビで見た翌日に、知人がその神社の話をする。数日後には雑誌や本の中でも同じ神社を見かける。

こうした現象は、「神様に呼ばれている」と表現されることがあります。自分のご先祖や、氏神、産土神と関係の深い神社で起こる場合もあります。

ただし、インターネットでは、一度検索した情報と似た内容が繰り返し表示されます。ネット上で何度も目にしたというだけで、すぐにサインだと決めつけないことも大切です。

本当にご縁のある神社は、ネット以外の場所でも名前を見聞きし、なぜか気になり続けます。

何度忘れようとしても頭から離れない。その感覚が、ひとつの判断材料になります。

誰と参拝するかによってサインは変わる

神社参拝では、誰と一緒に行くかも重要です。

霊感のある人、その神社を古くから信仰している人、祀られている神様と相性のよい人と一緒に参拝すると、神様からのサインが現れやすくなることがあります。

しかも、反応は一人だけに起こるとは限りません。

二人で参拝したとき、一人の手が急に熱くなり、もう一人にも同じような感覚が出る。片方が風を感じた瞬間、もう片方も気持ちが軽くなる。

そのように、感覚が連動することがあります。

反対に、「神社には意味がない」「参拝なんてばかばかしい」と強く考えている人と一緒に行くと、神様がいる神社でも、サインが現れにくくなることがあります。

私は、神様は人の心の向きにも反応すると考えています。

敬意を持ち、素直な気持ちで心を開いている人には応じやすい。一方、最初から否定や冷笑の気持ちを向けている人の前では、あえて反応を示さないことがあります。

もちろん、一人で参拝するときは、そこまで気にする必要はありません。

ただ、誰かと一緒に訪れるなら、その人が神社や神様にどのような気持ちを向けているのかも、少し意識してみるとよいでしょう。

「拒まれている神社」には、たどり着けないことがある

人間同士に相性があるように、人と神社にも相性があります。

訪れるだけで落ち着く神社もあれば、理由はわからないのに疲れてしまう神社もあります。何度通ってもなじまない場所がある一方、初めて訪れたのに懐かしさを感じる場所もあります。

相性の悪い神社では、参拝する前からサインが現れることがあります。

その代表的なものが、「神社にたどり着けない」という現象です。

行く予定を立てるたびに悪天候になる。電車が遅延する。急な用事が入り、予定が崩れる。神社の近くまで来ているのに、地図を見てもなぜか道がわからなくなる。

私自身、ある八坂神社の分社へ向かった際、駅で地図を受け取り、スマートフォンでも場所を確認しながら歩いたのに、いつまでたってもたどり着けなかったことがあります。

歩いているうちに、あれほど参拝したいと思っていた気持ちさえ薄れ、結局「もういいか」と引き返しました。

反対に、相性のよい神社には、驚くほどすんなり着けることがあります。

迷いやすい場所にあるのに、自然と正しい道を選べた。電車を降りたら、目の前に案内板があった。偶然近くにいた人が、神社への道を教えてくれた。

一度予定が崩れただけなら、単なる偶然でしょう。

しかし、日を改めても何度も行けないのであれば、今はその神社へ行く時期ではない、あるいは自分とは相性が合わない可能性もあります。

無理に参拝しようとせず、いったん距離を置くのもひとつの判断です。

参拝後の体調や夢、物事の流れを見る

相性の悪い神社では、参拝の前後に体がだるくなったり、急に気力が落ちたりすることがあります。

神社に行けば気分がすっきりすると思われがちですが、合わない場所では、逆の反応が起こります。

体が重い。何をするのも億劫になる。理由もなく気持ちが沈む。

ただし、参拝直後に疲れたからといって、すぐに相性が悪いと判断するのは早すぎます。

心身がよい状態に向かう途中で、一時的にだるさや落ち込みが出る「好転反応」の可能性もあるからです。

大切なのは、参拝直後だけでなく、その後一週間ほどの変化を見ることです。

一時的に疲れても、その後に気持ちが軽くなり、物事が順調に進み始めたのであれば、悪い反応とは限りません。

一方、いつまでも体調が戻らず、気持ちの重さが続くのであれば、その神社との相性を考え直したほうがよいでしょう。

参拝後に見る夢も、ひとつの手がかりになります。

誰かに追われる。何かに攻撃される。事故や災害に遭う。戦争や争いに巻き込まれる。

そうした夢を見て、目覚めたあとも強い不快感が残るなら、注意が必要です。

夢の内容を忘れてしまった場合は、起きたときの感覚だけでもかまいません。

すっきり目覚め、前向きな気持ちになったなら「快」。起きた瞬間から重く、嫌な感覚が残っているなら「不快」。

まずは、その程度の見方で十分です。

また、参拝後に、物事の流れがどう変わったかも見てください。

相性のよい神社に参拝したあとは、仕事や人間関係、恋愛などが比較的スムーズに進みやすくなることがあります。

もちろん、自分自身の努力は必要です。それでも、必要な人と偶然出会ったり、滞っていた話が動き始めたり、周囲から助けが入ったりすることがあります。

反対に、相性の悪い神社では、物事がかみ合わなくなることがあります。

必要なときに限って急な出費が起こる。仲良くなりたい人との距離が、かえって離れてしまう。悪気のない発言が誤解され、トラブルになる。

一つひとつは偶然に見えても、自分の願いとは逆向きの出来事が続くのであれば、参拝した神社との相性を振り返ってみてもよいでしょう。

神社からのサインは、絶対的な正解を示すものではありません。

雨が降ったから必ず歓迎されている、道に迷ったから必ず拒まれている、という単純な話ではないのです。

大切なのは、参拝前後に起きた出来事を一つだけで判断せず、いくつもの重なりとして見ることです。

雨や風、動物との出会い、自分の体調や気持ち、参拝後の物事の流れ。

そうした変化を丁寧に振り返ることで、自分と相性のよい神社が、少しずつ見えてくるはずです。

文／あらかし時雨 写真／Shutterstock

神様がいる神社 いない神社（飛鳥新社）

あらかし時雨（しぐれ）

2026/6/23

1760円（税込）

256ページ

ISBN： 978-4868011545

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