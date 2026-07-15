アニメ解説YouTuberが厳選！2026年夏アニメの注目作と覇権争いの行方を徹底解説
YouTubeチャンネル「トマトはアニメを語りたい」が、「【2026夏アニメ】神作だらけの激戦区！新作厳選18選＆続編まとめ」と題した動画を公開した。動画では、2026年夏に放送されるアニメ作品の中から、注目度の高い続編タイトルと、期待値別に厳選した新作18本を紹介している。
動画の冒頭では、夏アニメの続編タイトル21作品を一覧で紹介。トマト氏は「どれもが夏アニメの覇権争いに食い込んでくる」と語り、特に『クレバテス』『正反対な君と僕』『逃げ上手の若君』『無職転生』『幼女戦記』の5作品を注目作として挙げた。中でも『幼女戦記』は1期から数えて9年ぶりとなるため、「首を長くして待ち望んでいた方は非常に多いのではないか」と期待を寄せた。
続いて、新作タイトル18本を期待値別に3段階で紹介。最も高い「期待値・星３」には、『天幕のジャードゥーガル』『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』『ワールド イズ ダンシング』『きみが死ぬまで恋をしたい』の4作品を選出した。サイエンスSARUが手掛ける『天幕のジャードゥーガル』については、「アニメ作品でモンゴル帝国を本格的に扱う作品はかなり珍しい」と語り、「覇権候補の1本」と太鼓判を押した。
さらに、「期待値・星２」では京都アニメーションの新作『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』や『これ描いて死ね』などを紹介。「期待値・星１」では、タバコを吸ってだらだら生きる獣人を描いたギャグ作品『ヤニねこ』などを取り上げ、幅広いジャンルの作品が揃っていることを強調した。
2026年の夏アニメは、大型作品の続編から個性派の新作まで、まさに激戦区となりそうだ。トマト氏は次回以降の動画で、独占配信情報についてもまとめる予定だと予告し、「面白い作品がきっとまだまだあると思います」と視聴者にメッセージを送った。
動画の冒頭では、夏アニメの続編タイトル21作品を一覧で紹介。トマト氏は「どれもが夏アニメの覇権争いに食い込んでくる」と語り、特に『クレバテス』『正反対な君と僕』『逃げ上手の若君』『無職転生』『幼女戦記』の5作品を注目作として挙げた。中でも『幼女戦記』は1期から数えて9年ぶりとなるため、「首を長くして待ち望んでいた方は非常に多いのではないか」と期待を寄せた。
続いて、新作タイトル18本を期待値別に3段階で紹介。最も高い「期待値・星３」には、『天幕のジャードゥーガル』『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』『ワールド イズ ダンシング』『きみが死ぬまで恋をしたい』の4作品を選出した。サイエンスSARUが手掛ける『天幕のジャードゥーガル』については、「アニメ作品でモンゴル帝国を本格的に扱う作品はかなり珍しい」と語り、「覇権候補の1本」と太鼓判を押した。
さらに、「期待値・星２」では京都アニメーションの新作『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』や『これ描いて死ね』などを紹介。「期待値・星１」では、タバコを吸ってだらだら生きる獣人を描いたギャグ作品『ヤニねこ』などを取り上げ、幅広いジャンルの作品が揃っていることを強調した。
2026年の夏アニメは、大型作品の続編から個性派の新作まで、まさに激戦区となりそうだ。トマト氏は次回以降の動画で、独占配信情報についてもまとめる予定だと予告し、「面白い作品がきっとまだまだあると思います」と視聴者にメッセージを送った。
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