作画絶賛の春アニメ『とんがり帽子のアトリエ』で主人公ココの評価が真っ二つに分かれる3つの理由

「絶対見るべき」アニメファン必見！全45作品完走のYouTuberが選ぶ2026年春アニメ「最終Tier表」大躍進のダークホースはこれだ

アニメ解説YouTuberが紐解く「サイモン枠」の謎、一介の悪役勇者が代名詞へと昇華した理由