いたずらをしたという猫を捕まえた飼い主さん。しかし、猫には猫の都合があったようで…？思いがけない表情をした猫が反響を呼んでいます。

注目を浴びている投稿は記事執筆時点で79万回も表示され、6.9万いいねを記録。「かわいい犯人さん」「怒れない」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：クローゼットの中の洋服を『毛だらけ』にした猫→飼い主に捕まった結果…笑ってしまう光景】

憎めない犯人

Xアカウント「ねーこ」にて『クローゼットの中の服を毛だらけにした犯人がこちらです』という言葉と共に投稿されたのは、猫の『ミミ』ちゃん。いたずらをして飼い主さんに捕まってしまったそう。

抱きあげられて反省するのかと思いきや、ミミちゃんは捕まったことに納得がいかなかった様子。両手を振り上げて、足をばたつかせて怒っていたのだとか。ちらりと牙を出し、ハッキリと不満げだったといいます。そしてソファに降ろした瞬間、飼い主さんは猫パンチされたそう。理不尽なようですが、「隙を見せた自分が悪い」と飼い主さん。実に愛情深いですね。

猫と共生するとは、分かち合うこと

こちらのお宅では『ギン』さんという猫も一緒に暮らしているとのこと。パソコンのマウスを握る飼い主さんの腕に手を乗せて一緒に動かすこともあるそう。また、ギンさんはマウスパッドの上で寝てしまっても、半分空けて飼い主さんの場所を作ってくれるのだとか。

すっかり猫と居住空間を共有している飼い主さん。もしかしたらミミちゃんにとっては、クローゼットの中も共有空間という認識だったため怒ったのかもしれません。お家の物や空間、気持ちもすべて飼い主さんと分かち合っている猫たちなのでした。

いたずらして捕まったミミちゃんを見た方たちから「可愛いので無罪」「かわいいから許す」など、ミミちゃんの無罪を主張する声がたくさん寄せられました。いたずらした後は、スヤスヤと眠ってしまったというミミちゃん。本当に悪気はなかったのでしょう。

Xアカウント「ねーこ」では、可愛いミミちゃんと優しいギンさんとの素敵な暮らしがたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「ねーこ」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。