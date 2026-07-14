村上宗隆が球宴前日に手した多額ボーナス

優勝賞金を勝ち取ることはできなかったが、多額の“参加費”を手にしたようだ。ホワイトソックス・村上宗隆内野手が13日（日本時間14日）、オールスターゲーム前日に行われたホームランダービーに出場。20スイングで9本の柵越えを披露したが、1次ラウンド敗退となった。無念の結果となったが、8人だけが獲得した“ボーナス”に「これがメジャー」とファンが驚いている。

「Front Office Sports」などが、今年のホームランダービーの賞金額を発表。それによると優勝者は100万ドル（約1億6000万円）、準優勝で50万ドル（約8000万円）、参加者は15万ドル（約2400万円）と設定されており、今年出場した8人は、参加した時点で約2400万円を獲得。優勝したジョーダン・ウォーカー外野手（カージナルス）は、わずか数時間で約1億6000万円の大金を手にした。

準決勝進出をかけて争った第1次ラウンドは、20スイングで何本の柵越えを放つことができたかを競う。村上はここで敗退となったため、単純計算で1スイングごとに約120万円を獲得。球宴ならではの豪華賞金が設定されていたことが分かる。

村上が手にしたボーナスに羨む日本ファンが続出。ネット上には「え、まじで!?」「スター選手が高級車もってるの納得」「ひと振り120万は凄すぎる」「NPBにはない桁違いの金額」「1スイング120万円と聞くと恐ろしい」「やっぱり動く金額が違うわ」「夢ありすぎ」など、驚きの声が寄せられていた。（Full-Count編集部）