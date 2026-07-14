「おニャン子クラブ」の元メンバー・内海和子（59）の娘で、アイドルのゆりあんぬ（28）が14日、自身のXを更新。体調不良により意識を失った状態で発見されていたことを明らかにした。

ゆりあんぬは「ファンの皆様及び平素よりお世話になっております関係者の皆様へ 先ずは、短期間で何度も身勝手な行動を取り何度も心配をかけてしまい申し訳ございませんでした」と書き出し、長文を記した画像を投稿した。

画像の中でゆりあんぬは「4月頃から食欲はほぼなく、現在も中途覚醒やめまい、頭痛が続いている」と体調不良を報告。また、約4日間にわたり抗てんかん薬の服用を中断し、食事や水分を一切摂取しないという行動を取ってしまったと説明。7月10日に隣人が意識のない状態で発見し、救急隊員が駆け付けたが、てんかん発作が認められなかったため搬送は辞退したという。その後、母・内海が迎えに来て静養していたことを報告した。

ゆりあんぬは「100％元気とは言えない。無理をせず、少しずつ何年かけてでも元気なゆりあんぬに戻れるよう努めてまいります」とつづった。

これまでの経緯については一部関係者には説明しているといい「母やメンバー、友人、関係者への詮索は控えてほしい」と呼びかけ。最後に「多くの方々にご迷惑とご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ございませんでした」と謝罪した。