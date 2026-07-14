◇MLBオールスター（2026年7月13日 フィラデルフィア）

あす14日（日本時間15日）に開催される球宴（フィラデルフィア）でア・リーグの指揮を執るブルージェイズ、ジョン・シュナイダー監督（46）が13日（同14日）、「メディアデー」の記者会見で息子から質問を受ける微笑ましい場面があった。

会見が終盤にさしかかったころだった。報道陣後方から小さな手が挙がった。そして司会者に質問をうながされると少年は可愛い声でシュナイダー監督に、「2025年シーズンで一番良かったことは何ですか？」と聞いた。

指揮官は満面の笑み。回答する前に「知らない人のために紹介するけど、これは僕の9歳の息子、ガンナーなんだ」と声を弾ませた。会見場がどよめく中で、続けて答える。「25年には思い出がだくさんあったよね。君も、ママも一緒にいてくれた。一番の思い出はアメリカンリーグの優勝かな。それからワールドシリーズの第7戦で負けたことは一生忘れられないね」。答えると指揮官は最後に「愛しているよ」と愛息にメッセージを送った。

緊迫するシーズン中にはお目にかかれない光景。これも、「夢の球宴」ならではの最高の演出だった。