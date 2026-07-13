きょう13日発売の「週刊少年ジャンプ」33号が、特別付録の「ONE PIECEカードゲーム」限定カードを目当てに全国で品薄となり、高額転売も相次ぐ異例の事態となっている。

今号には、連載29年を記念した特別付録としてルフィカードが付属。発行元は需要の高まりを受け、通常より50万部を増刷して発行したほか、電子版「少年ジャンプ＋」「ゼブラック」の定期購読者を対象にした応募者全員サービスも実施している。9日時点で応募は6万8000セット（214万枚）を超えたことが発表されていた。

それでも供給は追いつかず、多くの書店では発売約1週間前から予約分が完売。TSUTAYAの一部店舗では抽選販売を実施するなど、週刊誌としては異例の販売体制となった。

発売日の13日には開店前から書店に行列ができる店舗も見られ、ネット上では「駅構内のコンビニにもジャンプなし」「アオのハコ最終回みれない」「マジでジャンプ打ってない。45年ジャンプ買ってて初めて買えないかも」「朝なら買えると思ったのに売っていない」「いつものコンビニに『ジャンプ完売』の張り紙があった」「転売ヤーよ…」など、入手できなかったファンの投稿が相次いだ。

一方で、フリマアプリでは発売当日から定価を大きく上回る価格で出品されるケースが続出。中には5000円前後で取引される例も見られた。