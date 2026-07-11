三菱「“新型”軽ワゴン」発売！

三菱自動車は2026年6月25日、軽乗用EV（電気自動車）「eKクロスEV」の一部改良モデルを発売しました。

今回の改良では、エクステリアデザインの刷新をはじめ、アクセサリーコンセントの追加やUSBポートの拡充、快適装備の標準化などを実施しており、電気自動車としての使い勝手と商品力をさらに高める内容となっています。

【画像】超カッコいい！ これが三菱の「“新型”軽ワゴン」です！（30枚以上）

eKクロスEVは、SUV風の軽自動車「eKクロス」をベースに開発され、2022年に発売。日産「サクラ」と基本構造を共有しながらも、三菱らしい走りとデザインを取り入れたEVです。

駆動用には20kWhのバッテリーを搭載し、一充電走行距離は日常使いに十分な180km（WLTCモード）を実現。また、EVならではの優れた静粛性や滑らかで力強い加速性能、先進の運転支援機能なども備えており、発売以来、多くのユーザーから高く評価されてきました。

今回実施された一部改良で、最も大きな変更点となるのがエクステリアデザインです。従来モデルが持っていた力強い特徴を継承しながらも、環境性能の高さや親しみやすさを表現する新しいデザインへと進化を遂げました。

フロントまわりにはシームレスで連続性のある造形を採用することで、EVらしい先進的なイメージを強調。また、ホイールアーチやサイドシルガーニッシュをボディと同色に仕上げたことで、全体的に柔らかく、統一感のあるすっきりとしたスタイリングを実現しています。

さらにフロントグリルにはLEDイルミネーションが採用され、夜間における存在感と先進的な印象を高めたほか、合わせてボディカラーのラインナップも見直され、クリーンな印象を与える明るいカラーや、自然を感じさせるナチュラルなカラーを中心に、新たに2トーンを5色、モノトーンを2色設定しました。

利便性を向上させる装備の充実も、今回の改良における重要なポイントです。新たにメーカーオプションとして設定されたアクセサリーコンセント（AC100V、最大1500W）は、車内の駆動用バッテリーに蓄えられた電力を外部の電気機器へ供給できる機能です。これにより、車内で一般的な家電製品を使用することはもちろん、キャンプなどのアウトドアレジャー、さらには災害時などの非常用電源としても車を活用することが可能となり、EVとしての価値をさらに高める装備となっています。

また、上級グレードである「P」のインストルメントパネルには、スマートフォンの充電などに便利なUSBポートが追加されました。仕様はタイプCが2口、タイプAが1口の計3口となり、スマートフォンやタブレットなど複数のデジタル機器を同時に充電したいという、現代のユーザーニーズに応える仕様となっています。

快適装備の面では、これまでPグレードにのみ用意されていたステアリングヒーターと、運転席および助手席のシートヒーター（座面）が、スタンダードな「G」グレードにも標準装備され、冬場の快適性を大幅に高めると同時に、エアコンの消費電力を抑えてEV特有の電力効率を高めることにも配慮した装備強化が図られています。

さらに安全・利便機能として、後席に乗員や荷物が残されている可能性を検知してドライバーへ通知する「リアシートアラート」を新たに採用。ドライバーに降車時の確認を促すことで、子どもやペットの置き去り防止や荷物の置き忘れ防止、安全性の向上に貢献します。

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eKクロスEVの価格（消費税込）は244万6400円から321万4200円です。なお、令和7年度補正予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象車となっており、購入時には57万4000円の補助金を受けることが可能です。