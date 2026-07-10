「YZF-R」シリーズを彷彿とさせる新スクーター

ヤマハは2026年8月31日に、新型スポーツスクーター「AEROX（アエロックス）ABS」を発売します。

軽二輪クラス（126cc〜250cc）に属する同モデルは、「スーパースポーツバイクに最も近いスクーター」というコンセプトのもとに開発されました。

【画像】超カッコいい！ これが高速も乗れるヤマハのスクーター「Aerox（アエロックス）」です！ 画像で見る（30枚以上）

外観のデザインコンセプトは「Ultimate Super Sport Scooter（アルティメット・スーパースポーツ・スクーター）」で、「YZF-R9」をはじめとするヤマハの最新スーパースポーツシリーズのデザイン哲学を色濃く反映しており、高重心で俊敏なシルエットを生み出すセンタートンネルや、ウイングレットをイメージさせるアグレッシブなフロントフェイス、スポーティなコックピットなど、各部にスーパースポーツを想起させる意匠が盛り込まれています。

フロントには猛禽類の眼を思わせるLEDポジションランプを採用し、ヘッドランプ下にはウイングレット風のデザインが配されることで、最新「YZF-R」シリーズのイメージを体現しています。

テールランプも同シリーズを想起させるデザインで統一されており、タンデムグリップはリアボディと一体化させることでスーパースポーツらしいスタイルを追求しています。

搭載されるエンジンは、排気量155ccの水冷「BLUE CORE（ブルーコア）」エンジンです。爽快な加速フィールと燃費性能を高い次元で両立する同エンジンに、電子制御によってCVT（無段変速機）」の減速比を調整する「YECVT」を組み合わせることで、スクーターでありながらマニュアル車に近い走行体験を実現しています。

走行モードは2種類から選択できます。燃費を重視した市街地向けの「Tモード」と、中高速域での鋭いスロットルレスポンスと加速感を引き出すスポーティな「Sモード」で、Sモードには専用セッティングを施すことで、よりメリハリのある走りを楽しめます。

YECVTが持つシフトダウン機能も装備されています。左ハンドルのスイッチ操作、またはスロットルを急開することでエンジン回転数を上昇させ、スムーズなシフトダウンを可能にします。追い越し時や下り坂のコーナーなどで効果を発揮し、ライダー自身が操る楽しさを引き出します。

加えて、滑りやすい路面での後輪スリップ傾向を抑制するトラクションコントロールシステム（TCS）も採用しています。

シャーシには剛性を高めた鋼管フレームを採用し、中高速域でのハンドリング安定性と良好な走行フィーリングを確保しています。

足まわりは前後14インチのワイドタイヤ、Φ30mmインナーチューブのフロントフォーク、サブタンク付きリアサスペンション、そして応答性に優れた前後ディスクブレーキで構成され、機敏な走りをしっかりとサポートします。

装備面では、小型ながら高輝度なLEDプロジェクターヘッドランプを採用するほか、急ブレーキ時に後続車へ危険を知らせるエマージェンシーストップシグナル（ESS）機能を搭載しています。

日常使いの利便性も考慮されており、フルフェイスヘルメットを1つ収納できる容量約24.5Lのシート下トランクや、USB Type-Cソケットを内部に備えたフロントボックスも用意されています。

メーターには4.2インチのカラーTFTディスプレイを採用し、多彩な情報を表示します。機能中心のモード、エンジン回転数に応じて躍動感を視覚的に表現するモード、ラップタイムの記録が可能なトラックモードという3つのパターンに切り替えることができます。

さらに、専用アプリ「Yamaha Motorcycle Connect（Y-Connect）」をインストールしたスマートフォンと連携することで、着信通知や天気情報をメーターに表示したり、アプリのナビゲーション機能と連動した「Turn by Turnナビゲーション」をディスプレイ上に表示したりすることも可能です。

カラーリングは、マテリアル感のあるダークトーンにミニマムなピンストライプをあしらった「マットダークグレーメタリックA（マットグリーニッシュグレー）」と、ビッグロゴと鮮烈なイエローがアクセントの「シルバー8（シルバー）」の2色から選べます。

価格（消費税込）は48万1800円です。

スクーターの利便性を持ちながら、スーパースポーツの走りと世界観を追求した「AEROX ABS」は、二輪の楽しさをより広い層に届ける一台といえるでしょう。