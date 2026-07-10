元放送作家の鈴木おさむ氏（54）が10日、自身のXを更新。自身が脚本・演出を手掛ける舞台「母さん、ラブソングです。」を告知した。

鈴木氏は「なんと本日7月10日は、田中圭くんの誕生日！舞台『母さん、ラブソングです。』の出演者はたった二人。そのもう一人、矢崎広くんも今日が誕生日です」と書き出し、ケーキを手にピースサインの田中と矢崎との3ショットを投稿。

「出演者二人ともが7月10日生まれ。こんな奇跡、ありますか？」と呼びかけ「昨日は一足早く、みんなでお祝いしました」と報告した。

続けて「稽古は連日、たった二人だからこその濃密な時間。毎日、新しい発見があります」と手ごたえをにじませ、「チケットの一般発売もスタートしました。東京公演はすでに8割以上が売れてしまっています。1万枚以上が売れてます。本当にありがとうございます」と感謝した。

さらに「この舞台のために、平井大さんが新曲を書き下ろしてくださいました。その曲を、田中圭くんが劇中で歌います。これが、本当に素晴らしい」と絶賛。「物語とともに、その歌が胸に残るはずです。ぜひ劇場で、この二人だから生まれる空気を体感してください。しびれます」とPRした。