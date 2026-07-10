堂本光一さん（47）が9日、都内で行われた東京ジョイポリス30周年記念セレモニーに後輩の4人組グループ・ふぉ〜ゆ〜とともに登壇。コラボメニューの試食で、おちゃめな素顔を見せました。

堂本さんとふぉ〜ゆ〜の4人が出演する、東京ジョイポリスの開館30周年を記念したコラボイベント『堂本光一×ふぉ〜ゆ〜 BLOOM WORLD in JOYPOLIS』。イベント期間中にはコラボカフェも開催され、堂本さんとふぉ〜ゆ〜をイメージしたメニューも展開されます。

イベントでは、5人がコラボメニューを試食するコーナーも。誰が何を試食するかを決める時には、「さっき、“（堂本さんは）生姜焼き”と言われたので･･･」と事前の打ち合わせをネタバラシする堂本さんのボケに、ふぉ〜ゆ〜が「それは言わなくていいんですよ！（笑）」とツッコむなど、仲の良い様子が見られました。

コラボメニューの1つである『これが世界の始まり〜ガッツリお肉の特製生姜焼きプレート〜』を見ると、堂本さんは「“これが世界の始まり”ってタイトルがついているので、僕の曲（『The beginning of the world』）をイメージしてくださったわけですよね。僕も昔から生姜焼きが大好きで、そういうのも調べてくださったんでしょうね。そういう思いがうれしいなと思います」と笑顔を見せました。

さらに、生姜焼きを食べた堂本さんが「女性ももちろんなんですけど、われわれ男性としてはこれさえ出しておけばOK！」と絶賛しながら、お肉とご飯を頬張っていました。

その後、松崎祐介さん（39）が必死に食リポをしている時も堂本さんの箸は止まらず、その旺盛な食欲ぶりを見た福田悠太さん（39）から「今日、何も食べてないんですか？」とツッコまれると、無言のままうなずく堂本さん。福田さんがすかさず「では皆さん、光一くんの朝食の時間を撮ってください！（笑）」と報道陣に呼びかける場面も見られました。