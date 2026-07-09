「ただ責めるだけ」になってない？やる気を出させる叱り方とは【好かれて人間関係がラクになる！ 言い方＆返し方の技術】

やる気を出させる叱り方

×：やる気あるの？

︎：仕事が遅れているみたいだけど、何か困ってる？

言いかえPOINT

「やる気あるの？」「マジメにやってる？」などと言うのは、ただ相手を責めているだけ。仕事が進んでいないのであれば、「仕事が遅れているみたいだけど、何か困ってる？」のように、具体的な内容を示すと同時に、相手の気持ちに寄り添う形の “声がけ” が効果的。くれぐれも感情的にならないように気をつけましょう。





×：こんなこと言いたくないんだけど…

︎：気になっているから伝えておくね

言いかえPOINT

ネガティブな雰囲気で「こんなこと言いたくないんだけど…」と言われると、人によっては「よく聞けよ！」と脅されているような気分になったり、「言いにくいなら言わなくていいのに…」と拒絶反応が出たりするかもしれません。「気になっているから～」とポジティブに話せば、相手の警戒心も薄れるはずです。

×：なぜ言ってくれなかったの？

︎：迷ったときに言ってほしかった

言いかえPOINT

指摘をする際は、高圧的な物言いで相手を責め立てるのはNG！ うっとうしいと感じた相手は逆ギレしてしまうかもしれません。指摘だけで終わらせずに、自分に相談してもらいたかった旨も伝えましょう。相手は、その細やかな心遣いに胸を打たれて、素直に指摘を受け止めようとするはずです。

【出典】『好かれて人間関係がラクになる！ 言い方＆返し方の技術』著：山口拓朗