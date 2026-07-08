女性の自己肯定感が低いのは社会のせい？自分の「痛み」を「強さ」に変えた女性起業家の「私なんか」との向き合い方

あなたは自己肯定感が高いほう？それとも低いほうだろうか。女性向けキャリアスクール「シーライクス（SHElikes）」を運営する起業家の福田恵里さんは、「どうせ私なんかには無理だ」などと、自分にブレーキをかけてしまう気持ちにのみ込まれずに、うまく付き合っていくことが自分らしいキャリアを築くコツだと言います。



福田さんの著書『「私なんか」を「私だから」に変える本 ─ 一生ものの自信のつくり方 ─』（日経BP）から、そのコツを一部抜粋・再編集して紹介します。

自己肯定感の低さは誰のせい？

「私なんか」「どうして自分はダメなんだ」「どうせ自分にはできない」

そう思ったことは、あるだろうか。

気づけばそれが、当たり前のように頭の中に浮かんでいる人も少なくないと思う。でも最初に伝えたいのは、その感覚は、あなたが弱いからでも、努力が足りないからでもないということだ。

日本の女性の自己肯定感が低いのは、日本社会に根強く残っている男女格差や社会規範が関係している。

世界経済フォーラム（WEF）が発表しているジェンダーギャップ指数において、日本は148カ国中118位（2025年）。依然としてG7（主要７カ国）で最下位であり、特に政治と経済分野での女性参画の遅れが、深刻な低順位の要因となっている。

この順位の低さは一時的なものではなく、長年にわたって続いている構造的な課題だ。

とはいえ、日常生活の中で、その差を強く意識する瞬間ばかりではないかもしれない。

出産後に痛感するジェンダーギャップ

実際に私自身も、ジェンダーギャップというものを、そこまで自分ごととして捉えられていなかった1人だ。

その事実を痛感したのは、出産を経験してからだった。

生物学的に、子どもを妊娠・出産できるのは女性だけであり、そこには否が応でも体への負担がある。個人差はあるが、妊娠中はつわりや不調がつきものだし、産んでからも元の体の状態に戻って元気に働けるようになるまでには、相当な時間がかかる。

私の場合、「早く仕事に戻りたい…！」と思って、産育休から2カ月で早期復職をした。たった2カ月でも、今まで自分が積み上げてきたものがなくなって、「社会から取り残されていく焦りや恐怖」を感じたからだ。

でも今度は、「そんなに幼いうちから保育園に預けるなんて、子どもがかわいそう」とか、「家事・育児とは両立できるの？」と、あちこちから心配の声をかけられた。それらの言葉に、また別の形で、心をすり減らすこともあった。

時代が変わってきたとはいえ、まだまだ日本には「女性は、妻は、母は、〜するべき」といった当たり前が根強く残っている。

結婚・出産の有無にかかわらず、今の日本で生きていると、知らず知らずのうちに「こうあるべき」という、見えない基準を取り込んでしまう機会が多い。その結果として、「自分は全然できていない」「今の自分ではダメだ」という自己否定的感覚を持ちやすくなるのだ。

つまり、「私なんか」は個人の性格だけではなく、社会構造から形成される価値観や思い込みに起因することが大きい。

でも大丈夫。あなたが「私なんか」と思ってしまうのは、この「あるべき」でがんじがらめになっている社会で、真剣に生きてきた証でもある。

自分の抱える「痛み」のタイプを知る

さあ、あなたの周りを見回してみよう。

同じ環境にいても、「どんどん新しい挑戦をしていこう」と思える人と、「私なんかには無理だ」と感じる人がいるのではないだろうか。

その違いはどこから生まれるのだろうか。実はそこには、私たち一人ひとりの内側にある「前提」の違いが関係している。

私のバイブルの一冊に、『ザ・メンタルモデル 痛みの分離から統合へ向かう人の進化のテクノロジー』（内外出版社）という本がある。

この本で紹介されているのが、「人には4つのメンタルモデルがある」という考え方だ。

そ4のつのメンタルモデルは、次の通りだ。

●価値なしモデル（私には価値がない）

●愛なしモデル（私は愛されない）

●ひとりぼっちモデル（私はしょせんひとりぼっちだ）

●欠陥欠損モデル（私には何かが決定的に欠けている）

それぞれのモデルごとに「創り出したい世界」があるとされている。

私自身でいうと、価値なしモデルと欠陥欠損モデルに当てはまる。

価値なしモデルは、「自分には価値がない」と思い込んでいるがゆえに、人からの承認欲求が強かったり、自分軸ではなく他人軸で生きてしまっていたりする。そんな価値なしモデルの人が目指す世界は、「絶対的な存在価値」。

つまり、「誰もがいるだけでいいと認められる世界」だとされている。

欠陥欠損モデルは、「やっぱり自分はダメだ」と思い込んでいるがゆえに、漠然とした自己不信があるので人の中で安心して自分でいられなくなったりする。そんな欠陥欠損モデルの人が目指す世界は、「凸凹のままでも人は完全であり、誰もが自分のままでいいと安心できる世界」だ。

抱えた「痛み」が創造の源になる

この考え方を知ったとき、私は思った。



そう、「誰もがいるだけでいいと認められる世界」「凸凹のままでも人は完全であり、誰もが自分のままでいいと安心できる世界」とは、私たちの会社が目指してきた世界そのものだった。

「自分には価値がない」と感じてきたからこそ、「何ができてもできなくても、自分はいるだけで価値がある」と言える世界を創りたい。「やっぱり自分はダメだ」と感じてきたからこそ、凸凹のままの自分を誰もが愛せる世界を創りたい。その想いが形になったのが、だったのだと気づいた。

ふとした瞬間に自信を失い、「自分には価値がない」と思い込むことは、今でも多々ある。このメンタルモデルの考え方に出合うまでの私は、それが自分の嫌いな部分で、手放したいと思っていた。

でも、もし私が、逆に何でも人でできて自信に満ちた人間だったとしたら、このような世界を創りたいとは思わなかったかもしれない。私たちの会社も、この世に存在していなかっただろう。

痛み、つまり弱さは、なくすべきものではない。むしろ、受け入れたとき、それは誰かのための強さに変わっていく。自分にしか創れない、誰かにとって価値ある「何か」の源にもなり得るのだ。

福田恵里（ふくだえり）

ミレニアル女性向けのキャリア支援を行うSHE代表取締役CEO／CCO