≒JOYの逢田珠里依が、7月6日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】ベトナムで解放されちゃった…生ウエストもチラッ

同日、自身のインスタグラムに画像を掲載し「＃週刊プレイボーイ 本日発売です!表紙を務めさせていただきました!」と報告。「ベトナムで撮った写真集のアザーカットを載せていただいてます!着たかったアオザイも着られたの!ぜひ本誌で見てほしいな」とアピールした。



1st写真集（集英社）は自身の21歳の誕生日でもある9月13日に発売される。インスタには先行ショットも掲載。「とってもお気に入りだった黒の水着…麦わら帽子だいすき!一目惚れした黄色のトップスにポニテも好きだった」と自ら説明も付け加えている。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。写真集でも披露しているというアオザイについては「アオザイの着こなしは体にぴったりフィットすることが大事らしくて。オーダーメードで作っていただいたのもすごくうれしかったです」と語っていた。



同号はほかに白濱美兎、水野瞳、高崎かなみ、望月風花、木村夢叶、ちなぷぷも登場している。



（よろず～ニュース編集部）