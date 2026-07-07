手描きの旗付きプレートや鉄板ナポリタンなど懐かしのメニュー

充実のお土産コーナーでオリジナルグッズをチェック

海を眺めながらクリームソーダとコーヒーゼリーを堪能

オーシャンビューの絶景が広がるレトロな店内へ

大阪観光で外せない！ドンキホーテ道頓堀店「180度回転するゴンドラ」の楽しみ方と絶品たこ焼き

まるで別世界！山奥に突如現れる「いろり山賊」の豪快グルメと非日常空間に没入

「日本一かわいい飛行機」天草エアラインのみぞか号に搭乗！遭遇率90%のイルカウォッチングへ

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日本人も知らない日本を旅する動画チャンネル「ITSUKA JAPAN」です。日本全国をポテポテ移動しながら行きたいところを紹介。