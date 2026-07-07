昭和レトロな空間にタイムスリップ！海沿いに建つ絶景純喫茶のノスタルジックな魅力
YouTubeチャンネル「ITSUKA JAPAN」が「断崖に建つ要塞ドライブイン。時間が止まった絶景オーシャンビューの昭和遺産純喫茶が凄すぎた｜香川県大川オアシス」と題した動画を公開しました。香川県さぬき市にある昭和レトロなドライブイン「大川オアシス」の魅力をたっぷりと紹介しています。
海沿いに建つ特徴的な外観の建物に入ると、店内はエメラルドグリーンの天井や丸い照明が印象的なレトロな空間が広がっています。大きな窓からは瀬戸内海の絶景を一望でき、動画ではオーシャンビューの席で色鮮やかなクリームソーダやコーヒーゼリー、昔ながらの瓶のコーラを楽しむ様子が収められています。
食事シーンでは、オムライスやハンバーグ、エビフライなどがワンプレートに盛られた手描きの旗付きランチや、熱々の鉄板で提供される半熟卵乗せのナポリタンなど、ノスタルジーを感じさせるメニューを堪能。さらに、店内のお土産コーナーで販売されている可愛らしいイラスト入りパッケージのオリジナルグッズや、地元香川の特産品、昭和39年のオープン当時の写真といった貴重な展示も紹介されています。
敷地内にはレトロなデザインのキッチンバスが停まっていたり、のどかに過ごす猫の姿があったりと、ゆったりとした時間が流れています。絶景とともに昔ながらの喫茶メニューを味わえる大川オアシスは、日常を忘れてリフレッシュしたい時にぴったりの場所と言えそうです。休日のドライブや旅行の立ち寄りスポットとして、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。
海沿いに建つ特徴的な外観の建物に入ると、店内はエメラルドグリーンの天井や丸い照明が印象的なレトロな空間が広がっています。大きな窓からは瀬戸内海の絶景を一望でき、動画ではオーシャンビューの席で色鮮やかなクリームソーダやコーヒーゼリー、昔ながらの瓶のコーラを楽しむ様子が収められています。
食事シーンでは、オムライスやハンバーグ、エビフライなどがワンプレートに盛られた手描きの旗付きランチや、熱々の鉄板で提供される半熟卵乗せのナポリタンなど、ノスタルジーを感じさせるメニューを堪能。さらに、店内のお土産コーナーで販売されている可愛らしいイラスト入りパッケージのオリジナルグッズや、地元香川の特産品、昭和39年のオープン当時の写真といった貴重な展示も紹介されています。
敷地内にはレトロなデザインのキッチンバスが停まっていたり、のどかに過ごす猫の姿があったりと、ゆったりとした時間が流れています。絶景とともに昔ながらの喫茶メニューを味わえる大川オアシスは、日常を忘れてリフレッシュしたい時にぴったりの場所と言えそうです。休日のドライブや旅行の立ち寄りスポットとして、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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