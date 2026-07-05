パラグアイにおとがめなし…メディアが審判団を猛批判

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント（T）2回戦が4日（日本時間5日）に行われ、フランスが1-0でパラグアイに勝利した。前半、フランスのキリアン・エムバペがプレー中に“チョップ”を食らうシーンが。ファウルを取らなかった審判に対し、欧州のメディアが批判の声を上げている。

問題の場面は前半38分。パラグアイのゴール前に走りこもうとしたエムバペが倒れ、苦悶の表情で胸を押さえた。走りながらガラルサに、チョップを食らったのが原因だった。主審の目の前で起きた出来事だがファウルはなかった。

スイスの大衆紙「ブリック」は「エムバペへのファウルではないのか？ 審判は真横にいた」という記事でこの場面を伝えた。「パラグアイのマティアス・ガラルサのキリアン・エムバペへのアクションに、ウズベキスタンの審判イルギス・タンタシェフは見て見ぬふり。激しい議論を呼んでいるのも当然だ」と伝えた。

また、ドイツのニュース専門局「n-tv」は「審判の恥ずかしいパフォーマンスがサッカーを台無しにする VARも笑いものに」という記事を掲載した。「パラグアイがあらゆるものを蹴散らしている、そう言わざるを得ない。ドイツを大会から追い出したチームは、勝利したフランスさえも常軌を逸したことへと追い立てた。その一因は、レフェリーが完全にコントロールを失ったことにある」として、審判団を批判した。

「彼ら（審判団）はサッカーを破壊している。W杯優勝候補のチームを、飲み屋での野蛮な乱闘に巻き込んだのだ」として判定に偏りがあったとしている。

当該場面についても「これはラフプレーなどではない。スポーツの範疇になく、残忍ですらあった。サッカーを滅ぼす行為だったのだ。それを、タンタシェフは温情が過ぎたのか、専門知識が欠如していたのか、それともキャパシティオーバーだったのか、これを放置した」とした。

さらに、スウェーデン代表やACミランで活躍したズラタン・イブラヒモビッチが解説で残した「パラグアイにはレッドカード4枚だとした」という発言を紹介。「南米選手のやり口、挑発行為、攻撃に激怒したのだ。これはクレイジーだ」としている。



（THE ANSWER編集部）