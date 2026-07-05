Netflix「ガス人間」面白かったが...気になる点がありすぎる
映画系YouTubeチャンネル「サイ-SYK CHANNEL-」が、「【ガス人間】面白かった…けど気になる点もそれなりにあるドラマ初見感想※後半ネタバレあり」と題した動画を公開した。映画系YouTuberのサイ氏とつるみん氏が、Netflixシリーズ『ガス人間』の初見感想を語り、作品の面白さや独自の視点による率直な評価を解説している。
動画前半のネタバレなし感想では、本作が1960年の特撮映画『ガス人間第1号』を現代風にリブートした点に言及。片山慎三監督やヨン・サンホ脚本という盤石の布陣に高い期待を寄せていたつるみん氏は「見事に一気見しちゃった」と絶賛。予想を裏切る展開や、点と点が線になる爽快感を高く評価し、サイ氏は「硬派な物語かと思いきや、所々抜け感があった」と、独特のユーモアも楽しんだ様子を見せた。
後半のネタバレありパートでは、良かった点と気になった点を具体的に分析。良かった点として、物語の中心に動画配信者を据えた第4話の大胆な構成や、登場人物「吉田」の「最高に憎たらしい」悪役ぶりをピックアップ。また、ヤクザの尋問シーンでの狂気的な演出や、三浦都知事のシュールなやり取りなど、独自の抜け感を楽しんだことを明かした。
一方で、気になった点にも鋭く切り込む。「新聞記者の都合が良すぎるハッキングスキル」や「ヤクザの車内での丁寧な怒号」、「隠しカメラのバッテリー持ちの良さ」、「自殺偽装の不自然さ」など、細かい演出の矛盾を指摘。さらに、「Netflix、ヤクザ出しすぎじゃない？」と、昨今の配信ドラマにおける傾向にも言及している。
本作が単なるスリラーにとどまらず、多彩なキャラクターと予想外の展開、そして独特のユーモアを兼ね備えた意欲作であると評価した両氏。細かなツッコミどころも含めて考察を楽しめる、エンタメ性の高い一作であることが伝わる内容となっている。
動画前半のネタバレなし感想では、本作が1960年の特撮映画『ガス人間第1号』を現代風にリブートした点に言及。片山慎三監督やヨン・サンホ脚本という盤石の布陣に高い期待を寄せていたつるみん氏は「見事に一気見しちゃった」と絶賛。予想を裏切る展開や、点と点が線になる爽快感を高く評価し、サイ氏は「硬派な物語かと思いきや、所々抜け感があった」と、独特のユーモアも楽しんだ様子を見せた。
後半のネタバレありパートでは、良かった点と気になった点を具体的に分析。良かった点として、物語の中心に動画配信者を据えた第4話の大胆な構成や、登場人物「吉田」の「最高に憎たらしい」悪役ぶりをピックアップ。また、ヤクザの尋問シーンでの狂気的な演出や、三浦都知事のシュールなやり取りなど、独自の抜け感を楽しんだことを明かした。
一方で、気になった点にも鋭く切り込む。「新聞記者の都合が良すぎるハッキングスキル」や「ヤクザの車内での丁寧な怒号」、「隠しカメラのバッテリー持ちの良さ」、「自殺偽装の不自然さ」など、細かい演出の矛盾を指摘。さらに、「Netflix、ヤクザ出しすぎじゃない？」と、昨今の配信ドラマにおける傾向にも言及している。
本作が単なるスリラーにとどまらず、多彩なキャラクターと予想外の展開、そして独特のユーモアを兼ね備えた意欲作であると評価した両氏。細かなツッコミどころも含めて考察を楽しめる、エンタメ性の高い一作であることが伝わる内容となっている。
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