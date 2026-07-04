火も包丁も使わない！タッパーとレンジだけで完結する絶品カニマヨ炒飯
料理YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【レンチンズボラ飯】カニカマと卵だけで大満足！「ふわふわカニ炒飯」の作り方」と題した動画を公開しました。火も包丁も一切使わず、タッパーと電子レンジだけで完結する、忙しい日にぴったりの簡単レシピを紹介しています。
動画の冒頭、タッパーの中で卵とマヨネーズをかき混ぜ、そのまま電子レンジで加熱します。マヨネーズを加えることで、加熱された卵がふんわりと仕上がります。
続いて、温かいご飯とメイン食材であるカニカマを加えます。ここで、カニカマを両手で挟んでくるくるとこすり合わせることで、簡単に細かくほぐれるという便利な方法が披露されました。鶏がらスープの素と刻みネギを加え、全体を切るように混ぜ合わせれば、あっという間に本格的な味わいのチャーハンが出来上がります。
洗い物も最小限に抑えられる驚きのズボラ飯。忙しい日のランチや、疲れて帰ってきた日の夕食に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・卵 1個
・マヨネーズ 大さじ1
・温かいご飯 1食分
・カニカマ 3本
・鶏がらスープの素 小さじ1
・刻みネギ（あれば） 適量
［作り方］
1. 1100mlのタッパーに卵1個を割り入れ、マヨネーズ大さじ1を加えてかき混ぜる。
2. 蓋をせずに、600Wの電子レンジで1分半加熱する。
3. 加熱した卵の上に、温かいご飯1食分を加える。
4. カニカマ3本を両手でくるくるしてほぐす。飾り用に少し取り分け、残りをタッパーに投入して全体をかき混ぜる。
5. 鶏がらスープの素小さじ1と、あれば刻みネギを加え、切るようにさらにかき混ぜる。
6. 卵が半熟そうなら、ここでさらに600Wの電子レンジで1分加熱する。
7. 最後に飾り用のカニカマをのせて完成。
動画の冒頭、タッパーの中で卵とマヨネーズをかき混ぜ、そのまま電子レンジで加熱します。マヨネーズを加えることで、加熱された卵がふんわりと仕上がります。
続いて、温かいご飯とメイン食材であるカニカマを加えます。ここで、カニカマを両手で挟んでくるくるとこすり合わせることで、簡単に細かくほぐれるという便利な方法が披露されました。鶏がらスープの素と刻みネギを加え、全体を切るように混ぜ合わせれば、あっという間に本格的な味わいのチャーハンが出来上がります。
洗い物も最小限に抑えられる驚きのズボラ飯。忙しい日のランチや、疲れて帰ってきた日の夕食に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・卵 1個
・マヨネーズ 大さじ1
・温かいご飯 1食分
・カニカマ 3本
・鶏がらスープの素 小さじ1
・刻みネギ（あれば） 適量
［作り方］
1. 1100mlのタッパーに卵1個を割り入れ、マヨネーズ大さじ1を加えてかき混ぜる。
2. 蓋をせずに、600Wの電子レンジで1分半加熱する。
3. 加熱した卵の上に、温かいご飯1食分を加える。
4. カニカマ3本を両手でくるくるしてほぐす。飾り用に少し取り分け、残りをタッパーに投入して全体をかき混ぜる。
5. 鶏がらスープの素小さじ1と、あれば刻みネギを加え、切るようにさらにかき混ぜる。
6. 卵が半熟そうなら、ここでさらに600Wの電子レンジで1分加熱する。
7. 最後に飾り用のカニカマをのせて完成。
YouTubeの動画内容
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