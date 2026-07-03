アイドルグループ・超ときめき♡宣伝部が1日、2027年の春のワンマンライブをもって活動終了することを発表し、ファンからさまざまな声が集まっている。

便乗タレントやインフルエンサーは評価落とすも……W杯で一人勝ち状態の元アイドル・影山優佳

「最上級にかわいいの！」「超最強」などで知られている5人組アイドルグループである超ときめき♡宣伝部。活動終了の理由は明らかにされていないが、発表文では「活動期間については、メンバー含めチームで時間をかけて何度も何度も話し合いを重ねて参りました」と説明されている。

この発表を受け、ファンからは所属事務所への批判の声が集まっている。

同グループが所属しているのは芸能事務所スターダストプロモーション第三事業部の女性アイドルセクションであるSTAR PLANET。ほかにも、ももいろクローバーZ、私立恵比寿中学、いぎなり東北産らが所属している。

一方、この1年でSTAR PLANETからは2025年12月13日にTEAM SHACHI、2026年3月13日にはAMEFURASSHI、4月29日にはLumiUnion、5月24日にはukkaが解散。活動終了報告をした超ときめき♡宣伝部を含めるとこの1年で5組が解散を選んだことになる。

そのため、同グループの活動終了発表にネット上からは「スタダはアイドル事業部撤退でもするんか？」「正直何が起きてるのか理解が追いつかない」「スタダの運営に問題あるとしか思えん」という声が集まっている。

この事態について、すでに解散したグループのファンに話を聞いたところ、「事務所がどういった方針で何組ものグループを解散させているのか、まったく分からない状態」と話してくれた。

また、超ときめき♡宣伝部については活動終了の理由が曖昧で、ファンの多くが混乱している状態だという。「4組に比べても『とき宣』は大ブレークしている状態。それでも活動終了となるということは、他のグループもいつ同じ対応をされるか分からないので、みんなが疑心暗鬼となっています」とのことだった。

いまがまさに人気絶頂期であること、他のグループの解散の流れが続いていることで、STAR PLANET全体に不穏な空気が漂ってしまっているようだ。