本拠地パドレス戦

米大リーグ・ドジャースは2日（日本時間3日）、本拠地パドレス戦に12-7で勝利した。この一戦は人気アニメ「ONE PIECE」とコラボした「ONE PIECE Night」として開催。試合前から球場外では長蛇の列ができるなど、大賑わいだった。また、配布グッズも話題になった。

今回、先着4万人限定で配布されたのはルフィのトレードマークである麦わら帽子と、ドジャースユニホームを着たルフィのトレーディングカードだった。特にカードは昨年のコラボイベントでも配布され、オークションサイトなどの二次市場で高騰。1枚で1000ドル（約16万円）を超える金額で取引された。

米スポーツ専門局「ESPN」のアルデン・ゴンザレス記者は自身のXでカードの画像をアップし、「ドジャースタジアムに大勢のファンを呼び寄せたあのONE PIECEカードが、なんと野球殿堂の公式ベースボールカード・コレクションに収蔵されることになった。本当の話だ」と記し、注目した。

試合は先発の佐々木朗希が3回6失点でマウンドを降りるも、打線が爆発。2回から5イニング連続得点で6点差をひっくり返し、パドレスとの4連戦初戦を制した。



（THE ANSWER編集部）