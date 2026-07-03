『カービィカフェ』夏季限定メニューが7・8登場 「マキシムトマト」「元気ドリンク」など“かいふく”テーマの全7種
人気ゲームシリーズ『星のカービィ』をテーマにした東京・大阪・博多の『Kirby Cafe（カービィカフェ）』では、7月8日から9月23日までの期間限定で、「カービィカフェ Summer 2026」を開催する。
【写真】あのおなじみ「元気ドリンク」がカービィカフェに登場
「カービィカフェ Summer 2026」では、夏の元気を応援する、“かいふくアイテム”をテーマにしたメニューが登場。
カービィが大きな口で今にもすいこんでしまいそうな『すいこみ！カービィの元気もりもりタコライス』やデデデ大王をイメージした『TOKONATSU☆デデデリゾートのフルーツポンチ』、旅の若者も大好きな『ひとやすみメロンクリームソーダ』、スーベニアボトル付きでテイクアウトもできる『スペシャル！元気ドリンク』が新登場。このほか、サングラスで決めた『夏のカービィバーガー＆ミートパスタ』や大きな輪切りのパイナップルがのった『コックカワサキのトロピカ〜ル・ハンバーグ 〜星がた目玉焼きを添えて〜』など、全7種のメニューを提供する。
また、シリーズではおなじみの回復アイテム「マキシムトマト」をモチーフにしたオリジナルグッズも発売予定。
◆カービィカフェ Summer 2026限定メニュー詳細（全7種） ※価格はすべて税込
【フードメニュー】
■すいこみ！カービィの元気もりもりタコライス（2618円） ※新作
食べたら元気がわいてくる、ちょっぴりスパイシーなタコライス。
カラフル野菜とマキシムトマトに入ったタコミート、ピンクのライスもよく混ぜて、カービィにすいこまれちゃう前に召し上がれ！
■夏のカービィバーガー＆ミートパスタ
（スーベニアプレート付き3630円／スーベニアプレートなし2530円）
サングラスで決めた、まんまるフェイスのカービィバーガー。
ジューシーなパティをはさんだバーガーに、温野菜をトッピングしたミートパスタを添えた、バランスよく食事が楽しめるプレート。
■コックカワサキのトロピカ〜ル・ハンバーグ 〜星がた目玉焼きを添えて〜（1958円）
「あつあつのハンバーグに、甘ずっぱくてジューシーなパイナップルがぴったり！」とワドルディたちにも大好評！
“お星さま”みたいなぷるぷるの半熟目玉焼きと、角切りパインがコロコロ転がる特製ソースが決め手。コックカワサキごじまんの一皿を召し上がれ。
【デザートメニュー】
■TOKONATSU☆デデデリゾートのフルーツポンチ ※新作
（スーベニアミニガラスボウル付き2728円／スーベニアミニガラスボウルなし1628円）
デデデ大王をイメージした、夏らしくカラフルなフルーツポンチ。
ぷるぷるゼリーとたっぷりのフルーツ、もちもちの白玉も入って食べごたえバツグン！
リゾート気分が味わえる、まさに“大王級”の一品。
■ヘンケイ！くるまほおばりケーキ 〜たのしいトロピカル〜（2508円）
ゲーム『星のカービィ ディスカバリー』のワドルディカフェに登場するとっておきの一品が、なんとカービィカフェで現実のメニューに！
フルーツやお菓子でできたステージを走るくるまほおばりカービィは、フルーツジャムをはさんだスポンジをイチゴ味のブランマンジェでコーティングしたぷにぷに仕様♪さあ、カービィといっしょに、新世界をかけめぐろう！
【ドリンクメニュー】
■ひとやすみメロンクリームソーダ ※新作
（Summerスーベニアアクリルマドラー付き1958円／Summerスーベニアアクリルマドラーなし1243円）
冒険のひとやすみに飲みたい、旅の若者ごのみのクリームソーダ。
しゅわしゅわメロンソーダに、バニラアイスとメロン果肉をのせて。
元気がでたら、さぁ出発！
※「Summerスーベニアアクリルマドラー」は、全2種のうちどちらか1つがランダムで付いてくる。
■スペシャル！元気ドリンク（スーベニアボトル付き 1320円） ※新作
ゲームでおなじみの「元気ドリンク」がカービィカフェに登場。
ジューシーなオレンジ風味のソーダに、フルーツやナタデココがごろごろ入ったスペシャルなドリンク。
よ〜く混ぜて飲めば、しゅわしゅわ元気がわいてくる！
※東京、博多ではテイクアウトが可能。
【カービィカフェ Summer 2026ストーリー】
『元気かいふくアイテムと、カービィカフェ Summer』
今年もまたカービィカフェに、みんながだいすきな夏がやってきました。
この夏も、カービィたちは青い海の南の島でバカンス中。
今日は海辺をたんけんして、砂浜でおしろづくりやスイカ割りをして…おひさまの下で大はしゃぎ！
気がつくと、みんなクタクタ、おなかペコペコです。
こんなとき思い浮かぶのは……すぐ元気いっぱいになっちゃう、おいしい食べ物。
ハンバーガー、ピッツァ、クリームソーダ……それにマキシムトマトがあれば全かいふく！
「はやく戻って、コックカワサキに作ってもらおう！」
みんなでおなかを鳴らしながら、カフェへと急ぎました。
カービィたちがおくる、”夏の元気かいふく！カービィカフェ”をどうぞおたのしみください。
【写真】あのおなじみ「元気ドリンク」がカービィカフェに登場
「カービィカフェ Summer 2026」では、夏の元気を応援する、“かいふくアイテム”をテーマにしたメニューが登場。
カービィが大きな口で今にもすいこんでしまいそうな『すいこみ！カービィの元気もりもりタコライス』やデデデ大王をイメージした『TOKONATSU☆デデデリゾートのフルーツポンチ』、旅の若者も大好きな『ひとやすみメロンクリームソーダ』、スーベニアボトル付きでテイクアウトもできる『スペシャル！元気ドリンク』が新登場。このほか、サングラスで決めた『夏のカービィバーガー＆ミートパスタ』や大きな輪切りのパイナップルがのった『コックカワサキのトロピカ〜ル・ハンバーグ 〜星がた目玉焼きを添えて〜』など、全7種のメニューを提供する。
◆カービィカフェ Summer 2026限定メニュー詳細（全7種） ※価格はすべて税込
【フードメニュー】
■すいこみ！カービィの元気もりもりタコライス（2618円） ※新作
食べたら元気がわいてくる、ちょっぴりスパイシーなタコライス。
カラフル野菜とマキシムトマトに入ったタコミート、ピンクのライスもよく混ぜて、カービィにすいこまれちゃう前に召し上がれ！
■夏のカービィバーガー＆ミートパスタ
（スーベニアプレート付き3630円／スーベニアプレートなし2530円）
サングラスで決めた、まんまるフェイスのカービィバーガー。
ジューシーなパティをはさんだバーガーに、温野菜をトッピングしたミートパスタを添えた、バランスよく食事が楽しめるプレート。
■コックカワサキのトロピカ〜ル・ハンバーグ 〜星がた目玉焼きを添えて〜（1958円）
「あつあつのハンバーグに、甘ずっぱくてジューシーなパイナップルがぴったり！」とワドルディたちにも大好評！
“お星さま”みたいなぷるぷるの半熟目玉焼きと、角切りパインがコロコロ転がる特製ソースが決め手。コックカワサキごじまんの一皿を召し上がれ。
【デザートメニュー】
■TOKONATSU☆デデデリゾートのフルーツポンチ ※新作
（スーベニアミニガラスボウル付き2728円／スーベニアミニガラスボウルなし1628円）
デデデ大王をイメージした、夏らしくカラフルなフルーツポンチ。
ぷるぷるゼリーとたっぷりのフルーツ、もちもちの白玉も入って食べごたえバツグン！
リゾート気分が味わえる、まさに“大王級”の一品。
■ヘンケイ！くるまほおばりケーキ 〜たのしいトロピカル〜（2508円）
ゲーム『星のカービィ ディスカバリー』のワドルディカフェに登場するとっておきの一品が、なんとカービィカフェで現実のメニューに！
フルーツやお菓子でできたステージを走るくるまほおばりカービィは、フルーツジャムをはさんだスポンジをイチゴ味のブランマンジェでコーティングしたぷにぷに仕様♪さあ、カービィといっしょに、新世界をかけめぐろう！
【ドリンクメニュー】
■ひとやすみメロンクリームソーダ ※新作
（Summerスーベニアアクリルマドラー付き1958円／Summerスーベニアアクリルマドラーなし1243円）
冒険のひとやすみに飲みたい、旅の若者ごのみのクリームソーダ。
しゅわしゅわメロンソーダに、バニラアイスとメロン果肉をのせて。
元気がでたら、さぁ出発！
※「Summerスーベニアアクリルマドラー」は、全2種のうちどちらか1つがランダムで付いてくる。
■スペシャル！元気ドリンク（スーベニアボトル付き 1320円） ※新作
ゲームでおなじみの「元気ドリンク」がカービィカフェに登場。
ジューシーなオレンジ風味のソーダに、フルーツやナタデココがごろごろ入ったスペシャルなドリンク。
よ〜く混ぜて飲めば、しゅわしゅわ元気がわいてくる！
※東京、博多ではテイクアウトが可能。
【カービィカフェ Summer 2026ストーリー】
『元気かいふくアイテムと、カービィカフェ Summer』
今年もまたカービィカフェに、みんながだいすきな夏がやってきました。
この夏も、カービィたちは青い海の南の島でバカンス中。
今日は海辺をたんけんして、砂浜でおしろづくりやスイカ割りをして…おひさまの下で大はしゃぎ！
気がつくと、みんなクタクタ、おなかペコペコです。
こんなとき思い浮かぶのは……すぐ元気いっぱいになっちゃう、おいしい食べ物。
ハンバーガー、ピッツァ、クリームソーダ……それにマキシムトマトがあれば全かいふく！
「はやく戻って、コックカワサキに作ってもらおう！」
みんなでおなかを鳴らしながら、カフェへと急ぎました。
カービィたちがおくる、”夏の元気かいふく！カービィカフェ”をどうぞおたのしみください。