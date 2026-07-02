【Switch/Switch2セール】ニンテンドーストアでバンナム・スクエニ・カプコン各社の夏セールが開催中「塊魂」「リトルナイトメア」「FF」「DMC」などが登場
ニンテンドーストアにて、ゲームメーカー各社のセールが実施されている。
今回セールを実施しているのは、バンダイナムコエンターテインメント、スクウェア・エニックス、カプコンの3社。バンダイナムコエンターテインメントは「カミングサマーセール」と「スプラッシュセール」を開催しており、それぞれ「ワンス・アポン・ア・塊魂」や「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル 太鼓ミュージックパス 90日利用券セット」がセール対象となる。終了期間はタイトルによって異なる。
スクウェア・エニックスは「SUMMER SALE Part 1」を開催中で、「FINAL FANTASY IX」「FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE」のほか、「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」も対象タイトルとなっている。
カプコンは「EARLY SUMMER SALE」と「SUMMER SALE」の2種類を開催中。「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」や「Devil May Cry」シリーズがセール中となっている。
バンダイナムコエンターテインメント
カミングサマーセール
期間：2026年7月12日（日）23:59まで
対象タイトル（一部）：
【24%OFF】『ワンス・アポン・ア・塊魂』
【24%OFF】『ドラゴンボール Sparking! ZERO』
【58%OFF】『スーパーロボット大戦30』
【48%OFF】『ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R』
スプラッシュセール
期間：2026年7月26日（日）23:59まで
対象タイトル（一部）：
【28%OFF】 『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル 太鼓ミュージックパス 90日利用券セット』
【50%OFF】 『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-１＆２セット』
【25%OFF】 『SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス for Nintendo Switch』
【49%OFF】 『NARUTO X BORUTO ナルティメットストームコネクションズ デラックスエディション』
スクウェア・エニックス
スクエニ SUMMER SALE Part 1
期間：2026年7月15日（水）23:59まで
対象タイトル（一部）：
《70%OFF》FINAL FANTASY IX
《70%OFF》FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE
《60%OFF》FANTASIAN Neo Dimension
《30%OFF》ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ
カプコン
CAPCOM EARLY SUMMER SALE
期間：2026年7月10日（金）23:59まで
対象タイトル（一部）：
【20%OFF】『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』
【25%OFF】『流星のロックマン パーフェクトコレクション』
CAPCOM SUMMER SALE
期間：2026年7月27日（月）23:59まで
対象タイトル（一部）：
【75%OFF】『Devil May Cry』
【75%OFF】『Devil May Cry 2』
【74%OFF】『Devil May Cry 3 Special Edition』