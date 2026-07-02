ニンテンドーストアにて、ゲームメーカー各社のセールが実施されている。

今回セールを実施しているのは、バンダイナムコエンターテインメント、スクウェア・エニックス、カプコンの3社。バンダイナムコエンターテインメントは「カミングサマーセール」と「スプラッシュセール」を開催しており、それぞれ「ワンス・アポン・ア・塊魂」や「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル 太鼓ミュージックパス 90日利用券セット」がセール対象となる。終了期間はタイトルによって異なる。

スクウェア・エニックスは「SUMMER SALE Part 1」を開催中で、「FINAL FANTASY IX」「FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE」のほか、「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」も対象タイトルとなっている。

カプコンは「EARLY SUMMER SALE」と「SUMMER SALE」の2種類を開催中。「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」や「Devil May Cry」シリーズがセール中となっている。

バンダイナムコエンターテインメント

カミングサマーセール

期間：2026年7月12日（日）23:59まで

対象タイトル（一部）：

【24%OFF】『ワンス・アポン・ア・塊魂』

【24%OFF】『ドラゴンボール Sparking! ZERO』

【58%OFF】『スーパーロボット大戦30』

【48%OFF】『ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R』

スプラッシュセール

期間：2026年7月26日（日）23:59まで

対象タイトル（一部）：

【28%OFF】 『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル 太鼓ミュージックパス 90日利用券セット』

【50%OFF】 『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-１＆２セット』

【25%OFF】 『SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス for Nintendo Switch』

【49%OFF】 『NARUTO X BORUTO ナルティメットストームコネクションズ デラックスエディション』

スクウェア・エニックス

スクエニ SUMMER SALE Part 1

期間：2026年7月15日（水）23:59まで

対象タイトル（一部）：

《70%OFF》FINAL FANTASY IX

《70%OFF》FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE

《60%OFF》FANTASIAN Neo Dimension

《30%OFF》ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ

カプコン

CAPCOM EARLY SUMMER SALE

期間：2026年7月10日（金）23:59まで

対象タイトル（一部）：

【20%OFF】『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』

【25%OFF】『流星のロックマン パーフェクトコレクション』

CAPCOM SUMMER SALE

期間：2026年7月27日（月）23:59まで

対象タイトル（一部）：

【75%OFF】『Devil May Cry』

【75%OFF】『Devil May Cry 2』

【74%OFF】『Devil May Cry 3 Special Edition』