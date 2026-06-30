EXPGが、本日6月29日より発売のサントリーによるウェルネス炭酸『yappy』（ヤッピー）とのコラボ企画を実施する。

（関連：EXPG高等学院が後押しする無限の可能性 吉野北人も駆けつけた入学式・卒業式レポート）

『yappy』は、若者が“好き”なことに夢中になる時間を、素材とおいしさ、そして明るい世界観で応援する新ブランド。ブランドメッセージに“I'm OK！好きを、全力で。”を掲げ、好きなことに向き合う若者のライフスタイルを応援する取り組みを年間を通して展開する。

本企画では、オリジナルコラボダンス『yappyダンス』チャレンジを展開。本ダンスはTAIGAが振付を担当し、楽曲「yappy! yappy! yappy!」は、ヤマモトショウによる書き下ろし楽曲となっている。

また、EXPGの生徒による発表会や、EXPG出身アーティストのライブの支援なども行われるほか、7月1日、2日に開催される『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “（R）MPG”』の静岡公演にあわせて、オリジナルノベルティ付きの『yappy×EXPG』ツアースペシャルセットの販売もスタート。コラボ企画の詳細に関しては、『yappy』公式Instagramにて順次発信予定だ。

＜EXPG Specialist EXILE TETSUYA コメント＞

この度は、サントリー様と本取り組みをご一緒させていただけることを、大変嬉しく思っています。EXPG STUDIOは、エンターテインメントを通じて、若い世代の夢や可能性を広げることを大切にしながら、20年以上の間、日々生徒たちの挑戦をサポートしています。未来を担う若い世代を応援したいというサントリー様の想い、そして「“好き”に取り組む若者に寄り添い、応援し続ける」という「yappy」の世界観に深く共感しております。今後の「yappyダンス」の動画発信をはじめ、「EXPG」独自のステージでのコラボなど、さまざまな形で、本取り組みの魅力を広げながら、生徒たちが夢に向かって進む姿を、より多くの方々へ届けていきたいと思います。たくさんの皆様に知っていただき、生徒たちの挑戦を応援していただけたら嬉しいです。エンターテインメントを通じて、子どもたちの環境作りや、さらに可能性を広げていけるように、全力でサポートしていきたいと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）