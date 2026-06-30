沖縄に「海の見える家」を安く買ったつもりが、毎年の“塩害”で家電や車がサビだらけに…！ 修繕費で貯金が吹き飛ぶ「リゾート移住の落とし穴」とは？

沖縄の塩害は家の外壁や鉄筋まで傷める

沖縄は四方を海に囲まれ、年間を通して塩分を含んだ風が吹いています。海から7キロメートル以内は塩害地域とされ、那覇市などの都市部でもほぼ全域が影響を受けます。

塩害が怖いのは、見た目だけの問題ではない点です。建物の腐食スピードは、全国の約5～10倍とも言われています。海の近くにある家は、潮風を日常的に受けるため、外壁、窓、ベランダ、金属部品などが傷みやすくなります。

特に注意したいのが、鉄筋コンクリート住宅です。塩分を含んだ湿気がコンクリート内部に浸透すると、中の鉄筋が腐食します。鉄筋がサビて膨張すると、コンクリートにひび割れが生じます。これを放置すると、建物全体の耐久性が大きく下がり、大規模な修繕が必要になることがあります。

また、外壁の塗料も塩分の影響を受けます。酸化が進んで塗装が剥がれたり、窓ガラスが塩分で曇って結晶化したり、ベランダの手すりや金具がサビたりします。最初は小さなサビや汚れに見えても、放置すると修繕範囲が広がり、費用も大きくなります。

「安い中古住宅を買えた」と思っても、塩害対策が不十分な物件では、購入後の修繕費が家計を圧迫する可能性があります。海が見える立地は魅力的ですが、その分だけ維持費もかかると考えておく必要があります。



エアコンや車も塩害で故障しやすくなる

塩害の被害は、家屋だけにとどまりません。生活家電や車も、潮風の影響を大きく受けます。

まず注意したいのが、エアコンの室外機です。室外機は屋外に設置されるため、潮風の影響を直接受けやすい設備です。フィンや本体が腐食すると、熱を逃がす力が弱まり、電気代が上がりやすくなります。さらに、コンプレッサーに負担がかかり、故障につながることもあります。

内部の基板に塩分が付着すれば、漏電や火災のリスクもあります。一般的にエアコンの寿命は約10年とされていますが、海沿いでは塩害によりわずか3年ほどで壊れるケースもあります。

海沿いでエアコンを設置する場合は、サビや腐食に強い「耐塩害仕様」や「耐重塩害仕様」のモデルを選ぶことが重要です。また、室外機を潮風が直接当たらない建物の裏側に置く、風よけを設ける、定期的に洗浄するなどの工夫も必要です。

車も塩害の影響を受けます。沖縄では海風と高温多湿な環境により、車のサビの進行が本土の約10～15倍のペースで進むと言われ、数年で下回りがサビだらけになることも珍しくありません。

特に深刻なのが、マフラー、サスペンション、ブレーキパイプなどの下回りパーツです。マフラーに穴が開けば数万円の修理費がかかります。ブレーキパイプが腐食してオイル漏れを起こせば、重大な事故に直結する可能性もあります。

対策としては、海沿いを走った後や台風の後に洗車をして、車体についた塩分を洗い流すことが大切です。さらに、プロによる防錆コーティング、いわゆるサビ止めを施工しておくと安心です。サビによる部品交換で10万円単位の出費になることを考えれば、事前の防錆処理は重要な備えになります。



安い海沿い物件ほど修繕費を多めに見込む

海の見える中古物件を安く買えたとしても、購入価格だけで判断するのは危険です。

沖縄では、築20年以上の住宅の場合、屋根や外壁のメンテナンスが頻繁に必要になり、10年ごとに200万～300万円程度の修繕費がかかるケースがあります。

通常であれば10～15年ごとに塗り直す外壁塗装も、塩害の影響でスパンが短くなることがあります。塗装の剥がれやひび割れを放置すると、雨水や塩分が内部に入り込み、より大きな修繕が必要になります。

特に中古住宅では、購入前に過去の修繕履歴を確認しましょう。外壁塗装はいつ行ったのか、屋上防水やベランダ防水は済んでいるのか、鉄部のサビ補修はされているのかを確認することが大切です。

見た目がきれいでも、内部の鉄筋や配管が傷んでいる可能性があります。購入前には、できれば住宅診断を受け、塩害による劣化がどの程度あるかを調べておきましょう。

また、購入後の修繕費を貯金とは別に確保しておくことも重要です。海沿い物件では、家電の買い替え、車の防錆、外壁補修、窓や金具の交換など、小さな出費が積み重なります。住宅ローンが払えるかだけでなく、維持費まで含めて資金計画を立てる必要があります。



まとめ

沖縄の「海の見える家」は、毎日の暮らしに特別な豊かさをもたらしてくれます。しかし、その魅力の裏には、塩害という目に見えにくいコストがあります。

沖縄では潮風の影響により、外壁、鉄筋、窓、ベランダ、エアコン室外機、車の下回りなどがサビや腐食の被害を受けやすくなります。海沿いではエアコンが3年ほどで壊れるケースもあり、車も防錆対策をしなければ修理費がかさむ可能性があります。

安い中古住宅を買えたとしても、築20年以上の住宅では10年ごとに200万～300万円程度の修繕費がかかるケースがあります。塩害でメンテナンス周期が短くなれば、想定以上に貯金が減ってしまうこともあります。

後悔しないためには、外壁に塩害に強い素材を使っているか、防錆処理がされているか、エアコンは耐塩害仕様か、車の下回り対策をしているかを確認しましょう。購入前には修繕履歴や住宅診断も重要です。

いきなり購入するのが不安な場合は、まず賃貸で沖縄生活を試す方法もあります。数字上の家賃やローンだけでなく、将来の修繕リスクまで含めて判断すれば、沖縄での理想の暮らしをより安心して楽しめるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー