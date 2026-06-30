Ä«¥¤¥Á¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï°û¤à»þ´Ö¤Ç¸ú²Ì¤¬°ã¤¦¡Ä¸¦µæ¤ÇÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Ž¤½¸ÃæÎÏ¤ò¾å¤²¤ëŽ¢ºÇ½é¤Î1ÇÕ¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¤»þ´ÖŽ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ½ß¡Ø²Ê³ØÅªº¬µò+¦Á¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹ ÀïÎ¬ÅªÊÙ¶¯Ë¡¡Ù¡Ê¤¢¤µ½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö»¶¤é¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤ò¸«¤ë¤È½¸ÃæÎÏ¢
ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤È½¸ÃæÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸¦µæ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡Ö±¿Æ°¤ÏÀµÄ¾¡¢ÌÌÅÝ¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡ÖÃ»»þ´Ö¤ÎÁÝ½ü¡×¤Ç¤¹¡£ÁÝ½ü¤Ê¤é¡¢±¿Æ°¤Û¤É¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤¯¡¢¤·¤«¤â´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤éÇ¾¤ò¡ÖÊÙ¶¯¥â¡¼¥É¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
UCLA¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢À¸³è¶õ´Ö¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢Ä«¤ÈÌë¤ÇÊÑ²½¤¹¤ë¤Ï¤º¤Î¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¤Î¥ê¥º¥à¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢1ÆüÃæ¡ÖÆ¬¤¬¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¡¼¥Í¥®¡¼¥á¥í¥óÂç³Ø¤Î¸¦µæ¤Ë¡¢¶µ¼¼¤Î´Ä¶¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÊÑ¤¨¤¿¼Â¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÉÌÌÁõ¾þ¤¬Â¿¤¯¡¢»ë³Ð¾ðÊó¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¶µ¼¼¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÉáÄÌ¤Î¶µ¼¼¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃí°Õ¤¬¤½¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢³Ø½¬¤Î¿¤Ó¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ë³¦¤ËÆþ¤ëÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤¬¡¢½¸Ãæ¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Í¶ÏÇ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤È²æËý¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»¶¤é¤«¤Ã¤¿Êª¤ò¸«Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç½¸ÃæÎÏ¤Ïºï¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÊÙ¶¯¤äºî¶È¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë»ë³¦¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÁÝ½ü¡×¤¬¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë
ÁÝ½ü¤Î¸ú²Ì¤Ï¡¢´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁÝ½ü¤Ï¡¢ÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤ë¡¢Êª¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¡¢´ù¤ò¿¡¤¯¤Ê¤É·Ú¤¤¿ÈÂÎ³èÆ°¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢·ÚÅÙ¤ÎÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£·Ú¤¤Í»ÀÁÇ±¿Æ°¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢Ãí°ÕÎÏ¤äÃÊ¼è¤êÎÏ¤¬°ì»þÅª¤Ë¹â¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬Ê£¿ô¤Î¸¦µæ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌîµåÁª¼ê¤¬»î¹çÁ°¤Ë¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÙ¶¯Á°¤ËÃ»»þ´Ö¤ÎÁÝ½ü¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ç¾¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½àÈ÷±¿Æ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÝ½ü¤Ï¡¢Ç¾¤Î»ÊÎáÅã¤Ç¤¢¤ëÁ°Æ¬Á°Ìî¤òÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤ë¡Ö¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ß¥Í¥½¥¿Âç³Ø¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢À°¤Ã¤¿´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤ÈÇ¾¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë¡Öµ¬Î§¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼«À©¿´¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢»¶¤é¤«¤Ã¤¿Éô²°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤è¤ê¤â¡¢Íßµá¤òÍÞ¤¨¤¿·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¤òÁª¤ó¤À¤ê¡¢ÍøÂ¾Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÊÙ¶¯¤äºî¶È¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£½¸ÃæÎÏ¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Å°ÄìÅª¤Ë´Ä¶¤òÀ°Íý¤·¡¢Êª¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ò·è¤á¤ë¼«±ÒÂâ¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¡¢¡Ö¥â¥Î¤òÃµ¤¹¡×¡Öµ¤¤¬»¶¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ç¾¤ÎÌµÂÌ¤ÊÉéÃ´¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢³Ø½¬¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¡¢¹çÍýÅª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥¹¥Þ¥Û¤Ï¡ÖÊÌ¼¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¡×¤¬Àµ²ò
¡ÖÊÙ¶¯Ãæ¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¤¬»ë³¦¤Ë¤¢¤ë¤ÈÀ®ÀÓ¤Ï²¼¤¬¤ë¡×¡£
¤½¤¦Ê¹¤¯¤È¡¢¾¯¤·°Õ³°¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ê³ØÅª¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÊÙ¶¯¤¹¤ëÉô²°¤«¤éÊªÍýÅª¤Ë±ó¤¶¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¸ÃæÎÏ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥¥µ¥¹Âç³Ø¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¤ò3¤Ä¤Î¾ò·ï¤ËÊ¬¤±¤Æ¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò´ù¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¤«¤Ð¤ó¤ËÆþ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡¢ÊÌ¼¼¤ËÃÖ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤¤¤º¤ì¤âÅÅ¸»¤ÏÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï3¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÀ®ÀÓ¤Ëº¹¤¬À¸¤¸¤ë°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇ¤âÀ®ÀÓ¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï´ù¾å¤ËÃÖ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊÌ¼¼¤ËÃÖ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤·¤¿¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¤«¤Ð¤ó¤Ï¤½¤ÎÃæ´Ö¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸¦µæ¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Î±Æ¶Á¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢À®ÀÓ¤Ëº¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¤ï¤«¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¾¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¡Ê¥ï¡¼¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¡Ë¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÅÅ¸»¡¦ÄÌÃÎ¥ª¥Õ¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÏÁàºî¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¢¤ë¤À¤±¤ÇÇ¾¤Î¥ï¡¼¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÅÅ¸»¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¡ÖÄÌÃÎ¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÌäÂê¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤¦»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¾¤Ï¡¢¡Ö¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¡×¡Öµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ç¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¥ï¡¼¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¤ËÉé²Ù¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÉéÃ´¤òËÜ¿Í¤¬¼«³Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¡£¤À¤«¤é¡Ö¼ê¸µ¥¹¥Þ¥Û¡×¤Ï¸úÎ¨Åª¤ÊÊÙ¶¯¤ò¹Ô¤¦¾å¤Ç¤ÏNG¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡¢¤³¤ÎÉé¤Î¸ú²Ì¤ò¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥ó¥É¥ì¥¤¥ó¸ú²Ì¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÏÊÌ¼¼¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢¶µ¾ì¡¢»öÌ³¼¼¤ä¼«½¬¼¼¤Ø¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¼ê¸µ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤¬¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö¤Ï´·¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢10Ê¬¤Ê¤É»þ´Ö¤ò·è¤á¤Æ¼ê¸µ¤«¤é±ó¤¶¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÏÈó¾ï¤ËÊØÍø¤ÊÆ»¶ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¯ÎÏ¤ÊÍ¶ÏÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î³Ø¹»¸½¾ì¤Ç¤â¡¢ÊÌ¼¼¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òÃÖ¤¯¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÃæÅù³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤ò¶Ø»ß¤·¤¿·ë²Ì¡¢»î¸³À®ÀÓ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¡Ö»ë³¦¤«¤é¾Ã¤¹¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¡Ö³°¤ËÃÖ¤¯¡×¤³¤È¤¬¡¢³Ø½¬À®²Ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£½¸ÃæÎÏ¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤ë3¤Ä¤ÎÊýË¡
¤¤¤¶¡Ö½¸Ãæ¤·¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅÔ¹ç¤è¤¯½¸Ãæ¤¬»ýÂ³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¤Ç¡¢½¸Ãæ¤Ïº¬À¤äºÍÇ½¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ä¶¤ä¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ïº£Æü¤«¤é»È¤¨¤ë¡Ö½¸ÃæÎÏ¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤ë3¤Ä¤ÎÊýË¡¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¡Ã¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È½¸ÃæÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¡ª¡Û
¿´Íý³Ø¼Ô¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥¶¥¤¥¢¥ó¥¹¤é¤¬Äó¾§¤·¤¿¡Ö¼Ò²ñÅªÂ¥¿Ê¡ÊSocial Facilitation¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°ì¿Í¤Çºî¶È¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢Â¾¼Ô¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ´·¤ì¤¿ºî¶È¤äÃ±½ã¤Ê²ÝÂê¤Ç¤Ï¤³¤Î¸ú²Ì¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤ÈÂ¿¤¯¤Î¸¦µæ¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÇÆñ¤·¤¹¤®¤ë²ÝÂê¤À¤È¶ÛÄ¥¤·¤ÆµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÊÙ¶¯¤Ê¤é¤Ð¡ÖÃ¯¤«¤È°ì½ï¤ËÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬¥µ¥Ü¤ê¤ÎËÉ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÂ¾¼Ô¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥µ¥Ü¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ú¢30Ê¬¤´¤È¤Ë¡Ö2Ê¬¡×Êâ¤¯¤ÈÌ²µ¤¤¬³Ð¤á¤ë¡Û
ÊÙ¶¯¤äºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤ºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ï¡¢½¸ÃæÎÏ¤ÎÅ·Å¨¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅ·Å¨¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡ÖÊâ¤¯¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢30Ê¬¤´¤È¤Ë2¡Á3Ê¬·Ú¤¯Êâ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢ºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤è¤ëÇ¾¤Ø¤Î·ìÎ®¤ÎÄã²¼¤òËÉ¤®¡¢Ì²µ¤¤â³Ð¤á¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö30Ê¬½¸Ãæ¢ª2Ê¬Î©¤Ã¤ÆÊâ¤¯¡×
Îã¤¨¤Ð¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¡¢¿å¤ò°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¡¢Áë¤Î³°¤ò¸«¤ë¤Ê¤É¤Ç¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤òºî¤ë¤³¤È¤ÇÃ£À®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¾¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¼¡¤Î30Ê¬¤Î½¸ÃæÎÏ¤¬Éü³è¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡Öµ¯¾²2»þ´Ö¸å¡×¡Ö14»þ¤Þ¤Ç¡×
¡Ú£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï2¤Ä¤Î»þ´Ö¤ò°Õ¼±¤·¤Æ°û¤à¡Û
¼¡¤Ë¡¢½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë°û¤ßÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤â¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÎÀ®Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤Ï½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï°û¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Öµ¯¾²2»þ´Ö¸å¡×¤È¡Ö¸á¸å2»þ¡Ê14»þ¡Ë¤Þ¤Ç¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¡Ö2¤Î¤Ä¤¯»þ´Ö¡×¤Ç¤¹¡£µ¯¾²Ä¾¸å¤Ï¡Ö¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦Å·Á³¤Î³ÐÀÃ¥Û¥ë¥â¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤òÃíÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È°ì»þÅª¤Ë¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤â¡¢¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¤Î¥ê¥º¥à¤òÍð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¡Öµ¯¾²¤«¤éÌó2»þ´Ö¸å¡Ê9»þ¡Á10»þº¢¡Ë¡×¤Ë¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤òÃíÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³ÐÀÃ¸ú²Ì¤ò³è¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¸á¸å2»þ¡Ê14»þ¡Ë°Ê¹ß¡×¤Ï¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤ÎÇ»ÅÙ¤¬È¾Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ç¤¢¤ë¡ÖÈ¾¸º´ü¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¤è¤½5¡Á6»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢14»þ¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤¬¤¹¤°¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìë20»þ¤Î»þÅÀ¤Ç¤â¤Þ¤ÀÈ¾Ê¬¤ÎÎÌ¤¬ÂÎÆâ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿çÌ²¤Î¼Á¤ò²¼¤²¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡ºÀÚ¤ÎÌÜ°Â¤¬¡Ö14»þ¡×¤Ç¤¹¡£Ä«¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡Öµ¯¾²2»þ´Ö¸å¡×¡£¸á¸å¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡Ö14»þ¡Ê¸á¸å2»þ¡Ë¤Þ¤Ç¡×¡£¤³¤Î¡Ö2¤Ä¤Î»þ´Ö¡×¤òÌÜ°Â¤Ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê»²¹ÍÊ¸¸¥¡Ë
¡¦¹ÔÆ°¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÈÅØÎÏ¡¦Êó½··Ï
Salamone, J. D., & Correa, M. (2012). The behavioral pharmacology of effort-related choice behavior: Dopamine, adenosine and beyond. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 97(1), 125-146.
¡¦±¿Æ°¤ÈÇ¾¤Î´Ø·¸
Ratey, J. J. (2008). Spark: The revolutionary new science of exercise and the brain. Little, Brown and Company.
¥¸¥ç¥ó J.¥ì¥¤¥Æ¥£Â¾¡ÊÃø¡Ë, ÌîÃæ ¹áÊý»Ò¡ÊÌõ¡Ë. (2009).¡Ø Ç¾¤òÃÃ¤¨¤ë¤Ë¤Ï±¿Æ°¤·¤«¤Ê¤¤¡ª ºÇ¿·²Ê³Ø¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿Ç¾ºÙË¦¤ÎÁý¤ä¤·Êý¡Ù. ÆüËÜÊüÁ÷½ÐÈÇ¶¨²ñ.
¡¦»¶¤é¤«¤Ã¤¿´Ä¶¤È¥¹¥È¥ì¥¹¡Ê¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¡Ë
Saxbe, D. E., & Repetti, R. (2010). No place like home: Home tours correlate with daily patterns of mood and cortisol. Personality and Social Psychology Bulletin, 36(1), 71-81.
¡¦»ë³Ð¾ðÊó¤Ë¤è¤ëÃí°Õ¤Î°ï¤ì
Fisher, A. V., Godwin, K. E., & Seltman, H. (2014). Visual environment, attention allocation, and learning in young children: When too much of a good thing may be bad. Psychological Science, 25(7), 1362-1370.
¡¦À°¤Ã¤¿´Ä¶¤È¹ÔÆ°¤ÎÁªÂò
Vohs, K. D., Redden, J. P., & Rahinel, R. (2013). Physical order produces healthy choices, generosity, and conventionality, whereas disorder produces creativity. Psychological Science, 24(9), 1860-1867.
¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¥É¥ì¥¤¥ó¸ú²Ì¡Ê¥¹¥Þ¥Û¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤ëÇ§ÃÎÇ½ÎÏÄã²¼¡Ë
Ward, A. F., Duke, K., Gneezy, A., & Bos, M. W. (2017). Brain drain: The mere presence of one¡Çs own smartphone reduces available cognitive capacity. Journal of the Association for Consumer Research, 2(2), 140-154.
¡¦¥¹¥Þ¥Û»ý¤Á¹þ¤ß¶Ø»ß¤È»î¸³À®ÀÓ
Beland, L.-P., & Murphy, R. (2016). Ill communication: Technology, distraction, and student performance. Labour Economics, 41, 61-76.
¡¦¼Ò²ñÅªÂ¥¿Ê¡ÊSocial Facilitation¡Ë
Zajonc, R. B. (1965). Social facilitation. Science, 149(3681), 269-274.
Zajonc, R. B., Heingartner, A., & Herman, E. M. (1969). Social
enhancement and impairment of performance in the cockroach. Journal of Personality and Social Psychology, 13(2), 83-92.
¡¦¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î¸ú²Ì
Tad T. Brunyé, Caroline R. Mahoney, Harris R. Lieberman, and Holly A. Taylor (2010) Caffeine Modulates Attention Network Function
----------
º´¡¹ÌÚ ½ß¡Ê¤µ¤µ¤¡¦¤¸¤å¤ó¡Ë
²¼´Ø»ÔÎ©Âç³Ø¶µÍÜ¶µ¿¦µ¡¹½½Ú¶µ¼ø
1980Ç¯¡¢µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÍý²ÊÂç³ØÍý³ØÉôÂè°ìÉô¿ô³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢ÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡Íý³Ø¸¦µæ²Ê¿ô³ØÀì¹¶Çî»ÎÁ°´ü²ÝÄø¡¦ÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ°é³Ø¸¦µæ²ÊÁí¹ç¶µ°é²Ê³ØÀì¹¶Çî»Î²ÝÄø¸å´ü½¤Î»¡£Çî»Î¡Ê¶µ°é³Ø¡Ë¡£¸µËÉ±Ò¾Ê³¤¾å¼«±ÒÂâ¿ô³Ø¶µ´±¡¢¸µÂå¡¹ÌÚ¥¼¥ß¥Ê¡¼¥ë¿ô³Ø²Ê¹Ö»Õ¡£Âç³Øºß³Ø»þ¤«¤éÁá°ðÅÄ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç»ØÆ³·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£¤½¤Î¸å¡¢Âå¡¹ÌÚ¥¼¥ß¥Ê¡¼¥ë¿ô³Ø²Ê¹Ö»Õ¤ò·Ð¤Æ³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Ç¿ô³Ø¶µ´±¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿È¶á¤Ê¥¢¥ì¤ò¿ô³Ø¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤ß¤ë¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡¢¡ØÀ¤³¦¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë! ¿È¤Î²ó¤ê¤Î¿ô³Ø¡Ù¡Ê¤¢¤µ½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡Ê²¼´Ø»ÔÎ©Âç³Ø¶µÍÜ¶µ¿¦µ¡¹½½Ú¶µ¼ø º´¡¹ÌÚ ½ß¡Ë