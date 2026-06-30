YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「ボイストレーナーにインタビュー」と題した動画を公開した。動画では、ダンス＆ボーカルグループのメンバーとしても活動する26歳の現役ボイストレーナーが登場し、歌に対するプロとしての見解や、気になるリアルな懐事情を包み隠さず明かしている。



インタビューは、街角での声かけからスタート。「歌は才能か」という直球の質問に対し、男性は「練習したらある程度は上手くなる」と指導者としての見解を語った。生徒たちの様子について「意外とめっちゃ練習してくる」とその努力を称賛する一方、自身が初めてレッスンを受けた当時のことも回顧。「色々と考えてやってるんだ」「正解が分からなくて、家でめっちゃ必死で練習した」と、才能だけでなく地道な努力を重ねてきた過去の葛藤を振り返っている。



続いて話題は、気になる給料事情へ。「大学生が乗るような高いチャリが買えるぐらい」と独特な例えで濁しつつも、「皆様のご想像にお任せします」と笑顔を見せた。さらに貯金額を問われると、「欲しいものをたくさん買うので0です」と率直に告白。耳につけているCELINEのピアスを披露し、若きクリエイターらしい羽振りの良さとお茶目な一面を垣間見せている。



現在は「PROJECT B」という育成機関で指導に当たっているという男性。今後の目標について問われると、「みんなの夢をサポートするのを死ぬまでできたら楽しい」と、指導者としての熱い思いを口にした。同時に、自身もメジャーデビューを目指して「皆さんに知ってもらえるアーティストになります」と宣言し、プレイヤーとしての野心も覗かせている。



最後は育成プロジェクトへの参加を呼びかけ、「音楽で世界を変えるぜって思う方がいたらぜひ」と未来のアーティストたちへ力強いメッセージを送った。20代という若さで自身の夢と後進の育成を両立する彼の、音楽に対する真摯な姿勢と魅力的な素顔が伝わるインタビューとなった。



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