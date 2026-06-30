「かなり際どかった…」ブラジルメディアが日本戦で“流れを一変させた潮目”を徹底解説！「積極策でヴィニシウスが生き返った」【W杯】
現地６月29日、北中米ワールドカップ・ノックアウトステージのラウンド32で日本代表はブラジル代表と対戦し、１−２で敗れ去った。
序盤からボール支配で劣勢を強いられた日本だったが、集中力の高い守備で相手にチャンスを与えない。すると29分、パスカットから豪快にドリブルを敢行した佐野海舟が狙いすましたミドルショットで先制点をもぎ取った。だが後半はギアを上げてきたブラジルに攻め込まれる時間帯が続き、56分にガブリエウのクロスからカゼミーロにヘッドで決められて同点。その後も厳しい戦いを強いられ、90＋６分にマルティネッリに決勝点を奪われ、力尽きた。
ブラジルメディア『Lance!』もこの一戦を速報し、「ブラジルにとってはまさに薄氷を踏む展開で、かなり際どい勝利だった」と評した。「ブラジルは立ち上がりから日本を押し込んだものの、日本は３バックに中盤６人を並べる守備的な布陣を敷き、ブラジルのミスを突いてきた。給水タイム後だ。日本は前線から積極的にプレッシャーを掛け始める。その流れから自陣でのダニーロのパスが佐野にカットされ、そのまま先制点を決められたのだ」と報じる。
それでも後半、「足を引きずっていたルーカス・パケタに代えてエンドリッキを積極投入。この交代が攻撃に活気をもたらした」と称賛し、「エンドリッキが前線で流動的に動き、ラヤンが右サイドで存在感を発揮。ヴィニシウス・ジュニオールも左サイドで生き返り、ふたたび脅威となった」と潮目を解説する。そして「ブラジルは冷や汗をかいて苦しみながらも、日本の粘りを振り切ってベスト16進出を決めた」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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序盤からボール支配で劣勢を強いられた日本だったが、集中力の高い守備で相手にチャンスを与えない。すると29分、パスカットから豪快にドリブルを敢行した佐野海舟が狙いすましたミドルショットで先制点をもぎ取った。だが後半はギアを上げてきたブラジルに攻め込まれる時間帯が続き、56分にガブリエウのクロスからカゼミーロにヘッドで決められて同点。その後も厳しい戦いを強いられ、90＋６分にマルティネッリに決勝点を奪われ、力尽きた。
それでも後半、「足を引きずっていたルーカス・パケタに代えてエンドリッキを積極投入。この交代が攻撃に活気をもたらした」と称賛し、「エンドリッキが前線で流動的に動き、ラヤンが右サイドで存在感を発揮。ヴィニシウス・ジュニオールも左サイドで生き返り、ふたたび脅威となった」と潮目を解説する。そして「ブラジルは冷や汗をかいて苦しみながらも、日本の粘りを振り切ってベスト16進出を決めた」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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