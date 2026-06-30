モデルでタレントのダレノガレ明美（35）が29日夜、Xを更新。自身の両親に“異例の公開謝罪”をした。

ダレノガレは28日から「梅雨って家臭くならない？ 窓明けたらめちゃくちゃ臭くなったんだけど」などと何らかの悪臭が自宅近くで漂っていたことを明かしていた。

そして続くポストでは「外からの臭い匂いの原因わかりました。かけないけど、それは臭くなる！ってなるものでした」と原因を特定したことを示唆。そして29日夜の更新ではついに「わたしのマンションの前でうんこした人だれ？臭いんだけど。一階じゃないのに上にまで匂いきてた。この前の異臭騒動。絶対人間の」と原因を明かした。

さらに続くポストでは「お父さん、お母さん 結婚もせず、家の前に（糞の絵文字）される娘に育ってしまい申し訳ない。しまいには、ダレノクソっといじられます。これからもそんな娘をよろしく」とユーモアを交え、つづった。

この投稿に対し「とんだ自虐、サイコーです」「いやいやwあかんツボった」「ほんまにオモロいオモロすぎる〜」「明美さん結婚前提で宜しくお願いします」「自虐なのに可愛すぎる 応援してます〜」などとさまざまな声が寄せられている。