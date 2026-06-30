久保建英に起こされて…上田綺世が立ち上がれなかったブラジル戦での無念【W杯】
2026年６月29日（日本時間30日）、北中米ワールドカップを戦う日本代表は、決勝トーナメント１回戦でブラジルに１−２で敗れた。佐野海舟のミドルシュートで先制しながら、56分にカゼミーロにヘディングシュートを決められて同点に追いつかれると、90＋５分にはガブリエウ・マルチネッリに決勝ゴールを許した。
2018年ロシア・ワールドカップのベルギー戦を思い起こさせる、終了間際の悲劇だった。試合終了のホイッスルが鳴り響くと、日本代表の選手たちはピッチに崩れ落ちた。
最後までなかなか立ち上がれなかったひとりが、CFの上田綺世だ。早川友基が言葉をかけても動くことができず、久保建英に起こされるようにして、ようやく立ち上がった。
その姿が、この敗戦の無念さを物語っていた。日本が先制し、理想的な展開で試合を運んでいただけに、勝利を目前で逃したショックは計り知れなかった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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2018年ロシア・ワールドカップのベルギー戦を思い起こさせる、終了間際の悲劇だった。試合終了のホイッスルが鳴り響くと、日本代表の選手たちはピッチに崩れ落ちた。
最後までなかなか立ち上がれなかったひとりが、CFの上田綺世だ。早川友基が言葉をかけても動くことができず、久保建英に起こされるようにして、ようやく立ち上がった。
その姿が、この敗戦の無念さを物語っていた。日本が先制し、理想的な展開で試合を運んでいただけに、勝利を目前で逃したショックは計り知れなかった。
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