後半開始早々に“本田節”炸裂！ ロングボールを神トラップの上田綺世に「すばら」と一言【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32でブラジル代表とヒューストン・スタジアムで対戦している。
29分に佐野海舟の得点で先制した森保ジャパンは、１点をリードしたまま前半を終えた。
迎えた後半、開始早々に好プレーが生まれる。GKの鈴木彩艶が前線へロングボールを供給。反応した上田綺世が相手DFのマルキーニョスを背負いながらピタリと止める完璧なトラップ。左サイドの中村敬斗へとパスを繋いだ。
この技術にNHK BSの中継で解説を務める本田圭佑は「すばら」と一言。27歳FWを褒め称えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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29分に佐野海舟の得点で先制した森保ジャパンは、１点をリードしたまま前半を終えた。
迎えた後半、開始早々に好プレーが生まれる。GKの鈴木彩艶が前線へロングボールを供給。反応した上田綺世が相手DFのマルキーニョスを背負いながらピタリと止める完璧なトラップ。左サイドの中村敬斗へとパスを繋いだ。
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