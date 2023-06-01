最前線で身体を張り続けている上田。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　森保一監督が率いる日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32でブラジル代表とヒューストン・スタジアムで対戦している。

　29分に佐野海舟の得点で先制した森保ジャパンは、１点をリードしたまま前半を終えた。

 
　迎えた後半、開始早々に好プレーが生まれる。GKの鈴木彩艶が前線へロングボールを供給。反応した上田綺世が相手DFのマルキーニョスを背負いながらピタリと止める完璧なトラップ。左サイドの中村敬斗へとパスを繋いだ。

　この技術にNHK BSの中継で解説を務める本田圭佑は「すばら」と一言。27歳FWを褒め称えた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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