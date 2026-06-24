本田圭佑、佐野海舟スーパーゴールに「1にWow、2にWow、3にWow!」4を訊かれて…
[6.29 W杯決勝T1回戦 ブラジル - 日本]
MF佐野海舟のスーパーゴールに本田圭佑も大興奮だ。『NHK BS』で解説を務めるなか、「1にWow、2にWow、3にWow!」と反応した。
前半29分、佐野がインターセプトからドリブルで持ち運ぶとミドルシュートをゴール左に流し込んで先制点をゲット。本田はゴールを喜びながら、「喜びすぎんな」「戻れ。でもええから」と冷静なコメントもしていた。
だが、リプレイが流れると興奮。オランダ戦で生まれた「1にガクポ…」の名言を彷彿とさせる言い回しでスーパーゴールに反応した。続けて小宮山晃義実況アナウンサーから「4はありますか?」と訊かれると、今回は「4、Wow!」と返答した。
MF佐野海舟のスーパーゴールに本田圭佑も大興奮だ。『NHK BS』で解説を務めるなか、「1にWow、2にWow、3にWow!」と反応した。
前半29分、佐野がインターセプトからドリブルで持ち運ぶとミドルシュートをゴール左に流し込んで先制点をゲット。本田はゴールを喜びながら、「喜びすぎんな」「戻れ。でもええから」と冷静なコメントもしていた。
だが、リプレイが流れると興奮。オランダ戦で生まれた「1にガクポ…」の名言を彷彿とさせる言い回しでスーパーゴールに反応した。続けて小宮山晃義実況アナウンサーから「4はありますか?」と訊かれると、今回は「4、Wow!」と返答した。