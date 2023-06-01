【Amazon：シャープ空気清浄機 セール】 6月30日0時より開催

KI-TX70-W

Amazonにて、シャープの空気清浄機がセール価格で販売されている。

セールの対象となっているのは、プラズマクラスターNEXT搭載「KI-TX70-W」とプラズマクラスター25000搭載「KI-TS50」のグレー系とホワイト系。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

KI-TX70-W

シャープ史上最高濃度のプラズマクラスターNEXTを搭載。「コアンダフロー」により、花粉から微小粒子まで遠くのホコリも引き寄せる。また、集めた風を2枚の加湿フィルターで加湿する独自構造で、高い加湿性能を実現する。ストッパー付キャスターやハンドル付給水タンクなど、使いやすさにもこだわっている。

シャープ 空気清浄機 KI-TS50-H

シャープ独自の空気清浄技術「プラズマクラスター25000」を搭載した、たっぷり加湿と低騒音でワンルームや寝室にも置きやすい薄型スリムモデル。遠くのホコリも素早く吸じんする「コアンダフロー」を搭載。