【Amazonセール】シャープのプラズマクラスターNEXT搭載空気清浄機がお買い得プラズマクラスター25000搭載モデルも
【Amazon：シャープ空気清浄機 セール】 6月30日0時より開催
KI-TX70-W
Amazonにて、シャープの空気清浄機がセール価格で販売されている。
セールの対象となっているのは、プラズマクラスターNEXT搭載「KI-TX70-W」とプラズマクラスター25000搭載「KI-TS50」のグレー系とホワイト系。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
KI-TX70-W
シャープ史上最高濃度のプラズマクラスターNEXTを搭載。「コアンダフロー」により、花粉から微小粒子まで遠くのホコリも引き寄せる。また、集めた風を2枚の加湿フィルターで加湿する独自構造で、高い加湿性能を実現する。ストッパー付キャスターやハンドル付給水タンクなど、使いやすさにもこだわっている。
シャープ 空気清浄機 KI-TS50-H
シャープ独自の空気清浄技術「プラズマクラスター25000」を搭載した、たっぷり加湿と低騒音でワンルームや寝室にも置きやすい薄型スリムモデル。遠くのホコリも素早く吸じんする「コアンダフロー」を搭載。