限定パッケージとチャーム付き！ YB-LAB「グラマラスパッツ ナルミヤキャラクターズ限定デザイン」

記事ポイント 「グラマラスパッツ」初のナルミヤキャラクターズ限定デザイン限定パッケージとアクリルチャームでセルフケア時間を彩りますQoo10先行発売と公式オンラインストアなどで展開されます 「グラマラスパッツ」初のナルミヤキャラクターズ限定デザイン限定パッケージとアクリルチャームでセルフケア時間を彩りますQoo10先行発売と公式オンラインストアなどで展開されます

YB-LABは、着圧レギンスブランド「グラマラスパッツ」シリーズより、ナルミヤキャラクターズとコラボレーションした限定デザイン商品を発売します。

「グラマラスパッツ」「グラマラスパッツ・ビー (ノーストライプ)」の人気モデルをベースに、限定パッケージやアクリルチャーム、まとめ買い特典を展開します。

YB-LAB「グラマラスパッツ ナルミヤキャラクターズ限定デザイン」

Qoo10先行発売日：2026年6月19日(金)一般発売日：2026年6月25日(木)11:00取り扱い：公式オンラインストア、Qoo10、楽天市場、Yahoo!ショッピング限定対象商品：「グラマラスパッツ」「グラマラスパッツ・ビー スパッツタイプ ノーストライプ」「グラマラスパッツ・ビー ガードルタイプ ノーストライプ」販売条件：数量限定、なくなり次第終了

「グラマラスパッツ」は、なりたい自分に近づくためのセルフケア習慣をテーマに展開する着圧レギンスブランドです。

今回の限定デザインは、ナルミヤキャラクターズのポップでときめきのある世界観を通して、毎日のセルフケア時間をもっと自由に楽しく彩ります。

Y2Kムードや平成リバイバル感を取り入れた限定パッケージ

限定パッケージは、ナルミヤキャラクターズのビジュアルを全面に使用した今回だけの特別デザインです。

パステルカラーやポップなデザインを取り入れた特別仕様が、Y2Kムードや平成リバイバル感を表現しています。

補整インナーとしての機能性だけではなく、持っているだけで気分が上がることや好きな世界観を楽しめることも大切にしたコラボレーションです。

3つのモデルで展開される限定デザイン商品

「グラマラスパッツ」サイズ：S-M、M-L、L-LL、PLUS「グラマラスパッツ」単品価格：4,389円(税込)「グラマラスパッツ」3着 シューデコ付きセット：13,068円(税込)「グラマラスパッツ」5＋1着 シューデコ付きセット：21,978円(税込)「グラマラスパッツ・ビー スパッツタイプ ノーストライプ」サイズ：M-L、L-LL「グラマラスパッツ・ビー スパッツタイプ ノーストライプ」単品価格：2,970円(税込)「グラマラスパッツ・ビー スパッツタイプ ノーストライプ」3着シューデコ付きセット：8,778円(税込)「グラマラスパッツ・ビー スパッツタイプ ノーストライプ」5＋1着シューデコ付きセット：14,078円(税込)「グラマラスパッツ・ビー ガードルタイプ ノーストライプ」サイズ：M-L、L-LL「グラマラスパッツ・ビー ガードルタイプ ノーストライプ」単品価格：2,750円(税込)「グラマラスパッツ・ビー ガードルタイプ ノーストライプ」3着シューデコ付きセット：7,679円(税込)「グラマラスパッツ・ビー ガードルタイプ ノーストライプ」5＋1着シューデコ付きセット：12,982円(税込)

「グラマラスパッツ」は、適度な着圧と下半身をすっぽり覆うハイウエスト仕様で、足首からお腹周りまでカバーします。

「グラマラスパッツ・ビー スパッツタイプ ノーストライプ」は、ミドルウエスト仕様とノーストライプデザインで、普段の脚魅せファッションにも取り入れやすいモデルです。

「グラマラスパッツ・ビー ガードルタイプ ノーストライプ」は、お腹、下腹部、ヒップ、太ももをカバーし、洋服にも響きにくい仕様です。

ランダム封入の限定アクリルチャーム

特典：限定デザインのアクリルチャームをランダムで1種封入展開：全4種

商品には、キラキラのラメがいっぱいの限定アクリルチャームが封入されます。

どのデザインが入っているかは開封してからのお楽しみで、大好きなキャラクターといつでも一緒にお出かけしたくなるようなときめきを詰め込んでいます。

3着以上のセットで付く限定シューデコセット

対象：3着以上のセット購入内容：限定シューデコセット種類：ベリエちゃんセット(ピンク)、ナカムラくんセット(ブルー)

限定シューデコセットは、シューレースとマスコットがセットになった特別仕様です。

「グラマラスパッツ」とシューデコセットの組み合わせが、いつものお出かけやファッションをもっと楽しく彩ります。

通常商品と同仕様の着圧設計と補整構造

今回のコラボレーション商品は、外箱と特典のみが限定仕様です。

レギンス本体の着圧設計と補整構造は通常商品と同仕様で、長年支持されてきた品質をそのまま楽しめます。

ストライプタイプとノーストライプタイプの違いが、着圧レギンスを選ぶときの見た目やファッション性につながります。

4ブランドのナルミヤキャラクターズが登場

「ベリエちゃん」：mezzo piano juniorのオリジナルキャラクター「ミントくん」：pom ponette juniorのオリジナルキャラクター「ナカムラくん」：ANGEL BLUEのオリジナルキャラクター「ルッキー」：DAISY LOVERSのオリジナルキャラクター

ナルミヤキャラクターズは、2000年代に一世を風靡したジュニアアパレルブランドの人気キャラクターたちです。

「エンジェルブルー」「メゾピアノ ジュニア」「ポンポネット ジュニア」「デイジーラヴァーズ」のキャラクターたちが、限定パッケージや特典の世界観を作っています。

企画担当者コメント

企画担当者は、着圧は頑張るものというイメージを持たれやすい一方で、本来はもっと日常的に自分を大切にするセルフケア習慣のひとつだとコメントしています。

今回のコラボレーションでは、ナルミヤキャラクターズの見た瞬間に気分が上がる可愛さを通して、これまで着圧を履いたことがない方にも、もっと気軽に楽しんでいただけるきっかけを作りたいとしています。

可愛いから履いてみたいという気持ちから始まる、新しい着圧体験になれば嬉しいという思いが込められています。

ナルミヤキャラクターズの世界観をまとった限定デザインが、セルフケア時間に可愛いきっかけを添えます。

パッケージ、チャーム、シューデコセットの組み合わせで、着圧アイテムを日常の好きな世界観と一緒に楽しめます。

「グラマラスパッツ」ナルミヤキャラクターズ限定デザインの紹介でした。

よくある質問

Q. 「グラマラスパッツ」ナルミヤキャラクターズ限定デザインはいつ発売されますか？

A. Qoo10では2026年6月19日(金)より先行発売を予定しており、一般発売は2026年6月25日(木)11:00より公開されます。

Q. 限定デザイン商品はどこで購入できますか？

A. 公式オンラインストア、Qoo10、楽天市場、Yahoo!ショッピング限定で取り扱われ、数量限定のためなくなり次第終了となります。

Q. 商品に付く限定アクリルチャームは選べますか？

A. 限定デザインのアクリルチャームはランダムで1種封入され、全4種のうちどのデザインが入っているかは開封してからのお楽しみです。

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