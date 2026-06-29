さらりと混ぜる腸活スティック！ フジ日本「Inulina pure(イヌリーナピュア)」

記事ポイント フジ日本「Inulina pure」が6月23日より発売砂糖由来の高純度イヌリン2種をブレンドした腸活スティック3g×30本の個包装で飲み物や料理にさらりと混ぜられる フジ日本「Inulina pure」が6月23日より発売砂糖由来の高純度イヌリン2種をブレンドした腸活スティック3g×30本の個包装で飲み物や料理にさらりと混ぜられる

フジ日本が、発酵性食物繊維イヌリンブランド「Inulina(R)(イヌリーナ)」をリニューアルします。

その第1弾商品として、機能性表示食品「Inulina pure(イヌリーナピュア)」を2026年6月23日(火)より自社ECサイトで発売します。

砂糖由来の高純度イヌリンを2種ブレンドし、5つの機能性をスティック1本で摂取できる商品です。

フジ日本「Inulina pure(イヌリーナピュア)」

商品名：Inulina pure(イヌリーナピュア)内容量：3g×30本発売日：2026年6月23日(火)販売価格：4,000円(税抜) / 4,320円(税込)販売方法：自社ECサイト、ECモールにて順次発売予定機能性表示：消費者庁届出済み機能性表示食品届出番号：K639

「Inulina pure(イヌリーナピュア)」は、「腸から健やかな毎日を支える次世代腸活」をコンセプトに開発されています。

腸活は、食事や生活習慣を通じて腸内環境を意識し、健やかな毎日を目指す取り組みです。

日本人の腸内フローラ研究およびデータ解析に実績を持つサイキンソーからも推奨を受けています。

5つの機能性を1製品に集約

機能性関与成分はイヌリンです。

届出表示では、お通じ改善・腸内環境改善、血中中性脂肪低減、肌の保湿力・弾力維持、加齢により低下する骨密度維持サポート、一時的なストレス・疲労感緩和に関する機能が示されています。

機能性関与成分イヌリンに報告されている機能性を、1製品にまとめています。

お通じ、腸内環境、血中中性脂肪、肌の保湿力・弾力、骨密度、一時的なストレス・疲労感に関する表示があります。

消費者庁への届出に基づく機能性表示食品として、毎日の食事や飲み物に発酵性食物繊維イヌリンを加えられます。

発酵速度の異なる2種類のイヌリンをブレンド

素材：砂糖由来の高純度水溶性食物繊維イヌリン「Inulina(R)」配合：発酵速度の異なる2種類のイヌリン

砂糖由来の高純度水溶性食物繊維イヌリン「Inulina(R)」が使われています。

フジ日本が77年間積み重ねてきた砂糖・機能性の研究をもとに、腸を起点とした健康価値を探求した商品です。

飲み物や食事に混ぜられる個包装スティック

溶けやすい顆粒を3gずつ個包装にしたスティックタイプで、水・お茶・コーヒーなどの飲み物や食事に混ぜて使えます。

「Inulina pure(イヌリーナピュア)」は、計量不要で使えるスティックタイプです。

溶けやすい顆粒を個包装スティックにした設計で、水、お茶、コーヒーなどの飲み物や食事に混ぜられます。

1本ずつ使えるため、毎日の生活習慣の中で発酵性食物繊維イヌリンを取り入れられます。

飲み物や食事に混ぜる設計なので、普段の食生活を大きく変えずに発酵性食物繊維を取り入れる選択肢になります。

研究実績や届出表示を踏まえ、腸内環境だけでなく中性脂肪、肌、骨密度、ストレス・疲労感まで意識したい人の判断材料になる商品です。

フジ日本「Inulina pure(イヌリーナピュア)」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Inulina pure(イヌリーナピュア)」はいつ発売されますか？

A. 「Inulina pure(イヌリーナピュア)」は、2026年6月23日(火)より自社ECサイトで発売されます。

ECモールでも順次発売予定です。

Q. 「Inulina pure(イヌリーナピュア)」の内容量と価格は？

A. 内容量は3g×30本です。

販売価格は4,000円(税抜) / 4,320円(税込)です。

Q. 「Inulina pure(イヌリーナピュア)」はどのように使いますか？

A. 溶けやすい顆粒を個包装スティックにした商品で、水・お茶・コーヒーなどの飲み物や食事に混ぜて使えます。

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