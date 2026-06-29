開催：2026.6.29

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 9 - 4 [レッズ]

MLBの試合が29日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとレッズが対戦した。

パイレーツの先発投手はミッチ・ケラー、対するレッズの先発投手はブラディ・シンガーで試合は開始した。

2回裏、6番 エズメリン・バルデス 4球目を打ってタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 PIT 1-0 CIN、7番 タイラー・コーリハン 2球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでパイレーツ得点 PIT 4-0 CIN

4回表、3番 ジェフリー・ブルデー 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレッズ得点 PIT 4-2 CIN

5回表、7番 タイラー・スティーブンソン 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 PIT 4-3 CIN、9番 エドウィン・アローヨ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレッズ得点 PIT 4-4 CIN

5回裏、5番 ライアン・オハーン 6球目を打ってライトスタンドへのホームランでパイレーツ得点 PIT 5-4 CIN

8回裏、5番 ライアン・オハーン 2球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでパイレーツ得点 PIT 8-4 CIN、6番 エズメリン・バルデス 6球目を打って左中間スタンドへのホームランでパイレーツ得点 PIT 9-4 CIN

試合は9対4でパイレーツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパイレーツのミッチ・ケラーで、ここまで6勝5敗0S。負け投手はレッズのブラディ・シンガーで、ここまで3勝7敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-29 06:46:18 更新