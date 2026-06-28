【サンリオキャラクター大賞】結果発表！ 第1位はポムポムプリン
サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」の最終順位が発表された。第1位はポムポムプリン！ 2年連続5度目の1位となった。
＞＞＞20位までの最終結果や各部門の順位をチェック！（写真25点）
総得票数は過去最多の7064万7379票（昨年比112%）。
第2位に「シナモロール」、第3位に「ポチャッコ」、第4位に「クロミ」、第5位に「ハローキティ」がランクイン。長年にわたり世界中のファンから愛され続けるキャラクターたちが、今年も支持を集めた。
TOP20ではさまざまなキャラクターがランクインし、それぞれの個性や魅力にあらためて注目が集まる結果となった。「あひるのペックル」は昨年第10位から第6位へと順位を上げ、昨年達成した31年ぶりのTOP10入りに続いて、多くの応援が寄せられた。また、「マイスウィートピアノ」は昨年第18位から第13位へと躍進し、TOP20内で最大のランクアップを記録した。
そして、「サンリオキャラクター大賞」41回目の開催を記念し、第41位にランクインしたキャラクターに贈られる「第41回特別賞」は、「おさるのもんきち」が受賞。
大きく順位を伸ばしたキャラクターに贈られる「ジャンプアップ賞」は、昨年から35ランクアップした「バディエディ」が受賞。さらに、一緒に投票された回数が最も多い3キャラクターに贈られる「なかよしエール賞」は、「はぴだんぶい」のメンバーである「ポチャッコ」「あひるのペックル」「タキシードサム」が受賞した。
また、企業や地方自治体などのキャラクターとサンリオキャラクターがパートナーを組んだ全40組がエントリーする「パートナー部門」。第1位は、「たてごとアザラシ」をモデルにしたまっしろでふわふわな「しろたん」の「しろたん×サンリオキャラクターズ」が輝いた。
さらに今年新設した「ハッピリーナフレンズ部門」では、「いっしょにいたい賞」「たくさんあつめたい賞」「おはなしをみたい賞」のすべての賞で、チンチラの女のコのキャラクター「ちょこちら」が第1位に輝いた。中間順位でも1位を獲得しており、最終結果でも大きな支持を集めた。
最終結果を受けて、2026年9月より、「2026年サンリオキャラクター大賞」で最終順位1位〜10位にランクインしたキャラクターによるステージショーを、全国12会場で開催する。イベントでは、ダンスや写真撮影などを通じて、応援してくださったファンの皆さんへ感謝の気持ちを伝える。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. CHOCOLATE 著作 株式会社サンリオ
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総得票数は過去最多の7064万7379票（昨年比112%）。
第2位に「シナモロール」、第3位に「ポチャッコ」、第4位に「クロミ」、第5位に「ハローキティ」がランクイン。長年にわたり世界中のファンから愛され続けるキャラクターたちが、今年も支持を集めた。
そして、「サンリオキャラクター大賞」41回目の開催を記念し、第41位にランクインしたキャラクターに贈られる「第41回特別賞」は、「おさるのもんきち」が受賞。
大きく順位を伸ばしたキャラクターに贈られる「ジャンプアップ賞」は、昨年から35ランクアップした「バディエディ」が受賞。さらに、一緒に投票された回数が最も多い3キャラクターに贈られる「なかよしエール賞」は、「はぴだんぶい」のメンバーである「ポチャッコ」「あひるのペックル」「タキシードサム」が受賞した。
また、企業や地方自治体などのキャラクターとサンリオキャラクターがパートナーを組んだ全40組がエントリーする「パートナー部門」。第1位は、「たてごとアザラシ」をモデルにしたまっしろでふわふわな「しろたん」の「しろたん×サンリオキャラクターズ」が輝いた。
さらに今年新設した「ハッピリーナフレンズ部門」では、「いっしょにいたい賞」「たくさんあつめたい賞」「おはなしをみたい賞」のすべての賞で、チンチラの女のコのキャラクター「ちょこちら」が第1位に輝いた。中間順位でも1位を獲得しており、最終結果でも大きな支持を集めた。
最終結果を受けて、2026年9月より、「2026年サンリオキャラクター大賞」で最終順位1位〜10位にランクインしたキャラクターによるステージショーを、全国12会場で開催する。イベントでは、ダンスや写真撮影などを通じて、応援してくださったファンの皆さんへ感謝の気持ちを伝える。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. CHOCOLATE 著作 株式会社サンリオ
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