CHIKA氏が自身のYouTubeチャンネルで「【ANA SFC改定】SFC改定完全撤回ではない？300万円条件の「変わる点・残る点」を本音予想」を公開した。ANAスーパーフライヤーズカード（SFC）の制度改定見直し発表を受け、予想される今後の条件やネット上で起きた「解約祭り」への見解を語った。



動画内でCHIKA氏は、今回の見直しについて「以前のルールに完全に戻る『白紙撤回』ではない」と指摘。「条件の緩和」というマイルドな着地点になるはずだと予想を展開した。フリップを用いながら、年間300万円決済という極端な条件は修正され、決済額のハードルが下がると説明。それに加えて、搭乗回数やライフタイムマイルなどの「搭乗実績との組み合わせになる」と具体的な複合条件になる可能性を示唆した。また、既存会員への数年間の経過措置や、SFC LITE向けのラウンジ利用券配布といった救済策が導入される可能性にも言及している。



さらに、制度改定の第一報を受けて怒りに任せて解約してしまった人々について考察。コロナ禍のキャンペーンで勢いで取得し、元々乗る機会が少なかった層が過剰に反応したのではないかと分析し、「早まって解約してしまった方は、少しもったいなかったなと思う」と率直な思いを吐露した。一方で、純粋に空の旅を愛し、毎年フライトを楽しんできた層は、ネット上の極端な意見に流されず冷静に受け止めていると指摘した。



CHIKA氏は、SFCは単なるプラスチックのカードではなく、旅の思い出やANAへの信頼が詰まった「お守り」のようなものだと表現。最後に「極端な意見に流されず、自分にとってそのステータスが本当に必要なのかを見極めること」だと提言し、自身の旅の価値を見失わないよう力強いメッセージを送った。



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