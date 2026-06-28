ポムポムプリン、サンリオキャラクター大賞2連覇「やったー！」 “TOP3”は昨年と変わらず【歴代1位キャラクター・最終順位一覧あり】
『SANRIO FES 2025』が28日、神奈川・パシフィコ横浜で開催され、「2026年サンリオキャラクター大賞」の最終結果が発表された。「ポムポムプリン」が昨年に続き、第1位を獲得し、通算5度目の栄冠を手にした。
【写真】かわいすぎる！喜びを分かち合うポチャッコ＆シナモロール＆ポムポムプリン
サンリオの機関紙「月刊 いちご新聞」上で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベント。今年エントリーするのは90キャラクター。今年から新しい投票方法を導入し、これまでよりも簡単に投票できるようになった。
総得票数は過去最多の7064万7379票（昨年比112%）。第1位に輝いたのは「ポムポムプリン」（昨年1位）。初回速報順位では「シナモロール」が首位となったが、30周年のアニバーサリーイヤーに700万票以上を集め、2年連続、通算5度目の1位に輝いた。
ポムポムプリンは「うわーい！僕、本当に1位なの？やったー！」と大喜び。「みんな、たっくさんエールを送ってくれたんだね！本当にありがとう！みーんな、だーいすきっ！僕からもみんなにたくさんエールを送るからこれからもよろしくね！」と伝えた。
続く、第2位に「シナモロール」（昨年2位）、第3位に「ポチャッコ」（昨年3位）となり、“TOP3”は昨年と変わらず、“サンリオ三大犬キャラクター”が表彰台を独占した。
第2位の「シナモロール」は「たくさんの応援、本当にありがとう！君からのエール、とってもうれしいね！僕からのエールもいっぱい届けるからね！フレーフレー！がんばれー！」とコメント。第3位の「ポチャッコ」は「皆たくさんエールを送ってくれて本当にありがとう、僕もみんなに一杯エールを届けられるようにもっと頑張るね！これからも仲良くしてね！」と伝えた。
第4位に「クロミ」、第5位に「ハローキティ」がランクイン。長年にわたり世界中のファンから愛され続けるキャラクターたちが、今年も支持を集めた。TOP20ではさまざまなキャラクターがランクインし、それぞれの個性や魅力にあらためて注目が集まる結果となった。「あひるのペックル」は昨年第10位から第6位へと順位を上げ、昨年達成した31年ぶりのTOP10入りに続いて、多くの応援が寄せられた。また、「マイスウィートピアノ」は昨年第18位から第13位へと躍進し、TOP20内で最大のランクアップを記録した。
【歴代1位キャラクター】
1986年 ザシキブタ
1987年 マロンクリーム
1988〜89年 みんなのたあ坊
1990年 けろけろけろっぴ
1991〜95年 ポチャッコ
1996年 バッドばつ丸
1997年 ポムポムプリン
1998年〜2009年 ハローキティ
2010〜11年 マイメロディ
2012〜13年 ハローキティ
2014年 マイメロディ
2015〜16年 ポムポムプリン
2017〜18年 シナモロール
2019年 ハローキティ
2020〜24年 シナモロール
2025、26年 ポムポムプリン
【「2026年サンリオキャラクター大賞」最終順位】
1位：ポムポムプリン
2位：シナモロール
3位：ポチャッコ
4位：クロミ
5位：ハローキティ
6位：あひるのペックル
7位：マイメロディ
8位：タキシードサム
9位：ハンギョドン
10位：リトルツインスターズ
11位：バッドばつ丸
12位：こぎみゅん
13位：マイスウィートピアノ
14位：けろけろけろっぴ
15位：はなまるおばけ
16位：ウィッシュミーメル
17位：ウサハナ
18位：がおぱわるぅ
19位：コロコロクリリン
20位：ぐでたま
21位：マロンクリーム
22位：シュガーバニーズ
23位：KIRIMIちゃん.
24位：まるもふびより
25位：ディアダニエル
26位：チャーミーキティ
27位：ハローミミィ
28位：ニャニィニュニェニョン
29位：みんなのたあ坊
30位：ぼんぼんりぼん
31位：かぶきにゃんたろう
32位：チョコキャット
33位：タイニーチャム
34位：SHOW BY ROCK!!
35位：ぽっきょくてん
36位：ジュエルペット
37位：ルロロマニック
38位：マシュマロみたいなふわふわにゃんこ
39位：チアリーチャム
40位：パティ＆ジミー
41位：おさるのもんきち
42位：ゴロピカドン
43位：ぺたぺたみにりあん
44位：リトルフォレストフェロォ
45位：アグレッシブ烈子
46位：yoshikitty
47位：パウピポ
48位：パタパタペッピー
49位：いちごの王さま
50位：バディエディ
51位：マジカルツインコメッツ
52位：歯ぐるまんすたいる
53位：ミュークルドリーミー
54位：ノラネコランド
55位：ザシキブタ
56位：アドローザトル マリィ
57位：シュガーメヌエット
58位：フレッシュパンチ
59位：ハミングミント
60位：カリバディクス
61位：かしわんこもち
62位：ぽこぽん日記
63位：プワワ
64位：まいまいまいごえん
65位：ぱんくんち
66位：ザ ボードビルデュオ
67位：ビートキャッツ
68位：クマミレン
69位：ザ ラナバウツ
70位：ウメ屋雑貨店
71位：リルリルフェアリル
72位：くすりの福太郎
73位：てのりくま
74位：ウィンキーピンキー
75位：チェリーナチェリーネ
76位：るるる学園
77位：メローチューン
78位：ウィアーダイナソアーズ！
79位：バニー＆マッティ
80位：タイニーポエム
81位：たらいぐまのらんどりー
82位：ニョッキ＆ペンネ
83位：シンカイゾク
84位：きんぎょ堂本舗
85位：パンダップル
86位：リスル
87位：ドキドキヤミーチャムズ
88位：スウィートコロン
89位：パンナピッタ
90位：スポーティングペアーズ
【写真】かわいすぎる！喜びを分かち合うポチャッコ＆シナモロール＆ポムポムプリン
サンリオの機関紙「月刊 いちご新聞」上で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベント。今年エントリーするのは90キャラクター。今年から新しい投票方法を導入し、これまでよりも簡単に投票できるようになった。
ポムポムプリンは「うわーい！僕、本当に1位なの？やったー！」と大喜び。「みんな、たっくさんエールを送ってくれたんだね！本当にありがとう！みーんな、だーいすきっ！僕からもみんなにたくさんエールを送るからこれからもよろしくね！」と伝えた。
続く、第2位に「シナモロール」（昨年2位）、第3位に「ポチャッコ」（昨年3位）となり、“TOP3”は昨年と変わらず、“サンリオ三大犬キャラクター”が表彰台を独占した。
第2位の「シナモロール」は「たくさんの応援、本当にありがとう！君からのエール、とってもうれしいね！僕からのエールもいっぱい届けるからね！フレーフレー！がんばれー！」とコメント。第3位の「ポチャッコ」は「皆たくさんエールを送ってくれて本当にありがとう、僕もみんなに一杯エールを届けられるようにもっと頑張るね！これからも仲良くしてね！」と伝えた。
第4位に「クロミ」、第5位に「ハローキティ」がランクイン。長年にわたり世界中のファンから愛され続けるキャラクターたちが、今年も支持を集めた。TOP20ではさまざまなキャラクターがランクインし、それぞれの個性や魅力にあらためて注目が集まる結果となった。「あひるのペックル」は昨年第10位から第6位へと順位を上げ、昨年達成した31年ぶりのTOP10入りに続いて、多くの応援が寄せられた。また、「マイスウィートピアノ」は昨年第18位から第13位へと躍進し、TOP20内で最大のランクアップを記録した。
【歴代1位キャラクター】
1986年 ザシキブタ
1987年 マロンクリーム
1988〜89年 みんなのたあ坊
1990年 けろけろけろっぴ
1991〜95年 ポチャッコ
1996年 バッドばつ丸
1997年 ポムポムプリン
1998年〜2009年 ハローキティ
2010〜11年 マイメロディ
2012〜13年 ハローキティ
2014年 マイメロディ
2015〜16年 ポムポムプリン
2017〜18年 シナモロール
2019年 ハローキティ
2020〜24年 シナモロール
2025、26年 ポムポムプリン
【「2026年サンリオキャラクター大賞」最終順位】
1位：ポムポムプリン
2位：シナモロール
3位：ポチャッコ
4位：クロミ
5位：ハローキティ
6位：あひるのペックル
7位：マイメロディ
8位：タキシードサム
9位：ハンギョドン
10位：リトルツインスターズ
11位：バッドばつ丸
12位：こぎみゅん
13位：マイスウィートピアノ
14位：けろけろけろっぴ
15位：はなまるおばけ
16位：ウィッシュミーメル
17位：ウサハナ
18位：がおぱわるぅ
19位：コロコロクリリン
20位：ぐでたま
21位：マロンクリーム
22位：シュガーバニーズ
23位：KIRIMIちゃん.
24位：まるもふびより
25位：ディアダニエル
26位：チャーミーキティ
27位：ハローミミィ
28位：ニャニィニュニェニョン
29位：みんなのたあ坊
30位：ぼんぼんりぼん
31位：かぶきにゃんたろう
32位：チョコキャット
33位：タイニーチャム
34位：SHOW BY ROCK!!
35位：ぽっきょくてん
36位：ジュエルペット
37位：ルロロマニック
38位：マシュマロみたいなふわふわにゃんこ
39位：チアリーチャム
40位：パティ＆ジミー
41位：おさるのもんきち
42位：ゴロピカドン
43位：ぺたぺたみにりあん
44位：リトルフォレストフェロォ
45位：アグレッシブ烈子
46位：yoshikitty
47位：パウピポ
48位：パタパタペッピー
49位：いちごの王さま
50位：バディエディ
51位：マジカルツインコメッツ
52位：歯ぐるまんすたいる
53位：ミュークルドリーミー
54位：ノラネコランド
55位：ザシキブタ
56位：アドローザトル マリィ
57位：シュガーメヌエット
58位：フレッシュパンチ
59位：ハミングミント
60位：カリバディクス
61位：かしわんこもち
62位：ぽこぽん日記
63位：プワワ
64位：まいまいまいごえん
65位：ぱんくんち
66位：ザ ボードビルデュオ
67位：ビートキャッツ
68位：クマミレン
69位：ザ ラナバウツ
70位：ウメ屋雑貨店
71位：リルリルフェアリル
72位：くすりの福太郎
73位：てのりくま
74位：ウィンキーピンキー
75位：チェリーナチェリーネ
76位：るるる学園
77位：メローチューン
78位：ウィアーダイナソアーズ！
79位：バニー＆マッティ
80位：タイニーポエム
81位：たらいぐまのらんどりー
82位：ニョッキ＆ペンネ
83位：シンカイゾク
84位：きんぎょ堂本舗
85位：パンダップル
86位：リスル
87位：ドキドキヤミーチャムズ
88位：スウィートコロン
89位：パンナピッタ
90位：スポーティングペアーズ