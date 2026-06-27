YouTubeチャンネル「マイルで節約旅行【2児の母・会社員マイラー まる】」が「ライフステータスポイント＋マイル二重取り｜JALモバイルの真の価値」と題した動画を公開した。JALモバイルの新たな選択肢として「JALモバイル powered by ahamo」の提供が開始されたことを受け、従来のIIJmioプランとの比較や、JALマイラーにとってのメリットを解説している。



「JALモバイル」は、毎月のスマホ代の支払いでマイルや「Life Status ポイント」が貯まるサービスである。これまで通信回線はIIJmioのみだったが、新たにahamoが追加された。ahamoの最大の特徴は、月額2,970円（30GB）のワンプランで、海外でも追加料金なしでデータ通信を利用できる点である。毎月の利用で125マイルが自動で貯まるため、1年間で1,500マイルとなり、通常7,000マイル必要な国内線航空券「どこかにマイル」と交換できる。まる氏はこの仕組みを、スライドを用いて「78%OFFで国内線航空券がGET」できると解説した。



さらに、毎月「Life Status ポイント」が1ポイント貯まる特典や、フライト搭乗ごとに国内線50マイル、国際線100マイルのボーナスマイルが付与される点も、JALユーザーにとって大きな魅力になるという。特にLife Status ポイントについては、JGC（JALグローバルクラブ）入会を目指す層にとって、月1ポイントの継続的な積み上げは「JGC修行のプラスにできる」と説明した。一方、IIJmioは月額440円（データeSIM 2GB）から利用でき、「一番のメリットはとにかく安い」ことであると分析した。



動画の終盤でまる氏は、両者の良いとこ取りをした「おすすめの組み合わせ」を提案している。メイン回線をahamo、サブ回線をIIJmioのデータeSIMのデュアル運用にすることで、月額3,410円に抑えながら2回線分の特典を効率よく得られるという。JALユーザーは、自身のライフスタイルに合わせた通信プランを検討してみてはいかがだろうか。



リンクをコピーする